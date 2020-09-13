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Ultima domenica di campagna elettorale: Di Maio in Puglia Centrodestra: stamani presentazione della candidata Franzoso a Taranto, poi Meloni-Fitto. Iv, candidati Scialpi-Angelini stamani in piazza Martina Franca

13 Settembre 2020
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Ultima domenica di campagna elettorale. Per le regionali (fra cui quelle della Puglia) nonché per le amministrative fra cui in 49 Comuni pugliesi e anche per il referendum confermativo sulla diminuzione del numero di parlamentari. A questo riguardo, per il sì, Luigi Di Maio oggi è in Puglia (esempio: a San Vito dei Normanni con la deputata Macina) dove sostiene anche la candidata Antonella Laricchia alla presidenza della Regione. Anche se da ambienti ex M5S giunge un chiaro appello: voto disgiunto a favore di Michele Emiliano.

Il centrodestra, dopo il comizio dei leader della coalizione ieri sera a Bari, schiera Meloni e Fitto in piazza a Taranto stamattina. Il candidato alla presidenza (che alle 15 è a Martina Franca, bistrot del teatro Verdi, con i candidati della valle d’Itria) peraltro alle 10 prende parte nel capoluogo ionico, caffè italiano, alla presentazione di Francesca Franzoso, candidata al consiglio regionale (lista Forza Italia). A Martina Franca invece Antonella Scialpi e Vincenzo Angelini, della lista Italia Viva a sostegno drl candidato governatore Ivan Scalfarotto, si presentano con un comizio alle 11,30 in piazza XX Settembre. Scalfarotto ieri sera a Bari con Calenda e Renzi.

Candidati alla presidenza della Regione Puglia anche Pierfranco Bruni, Nicola Cesaria, Mario Conca ed Andrea D’Agosto.


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