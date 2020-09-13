Scrive Giuseppe Conte, presidente del Consiglio dei ministri:

Alle ore 12 rivolgerò un messaggio a studenti, genitori, insegnanti, dirigenti scolastici e personale che dalla prossima settimana si apprestano all’inizio dell’anno scolastico.

Un inizio a singhiozzo perché, a fronte di chi inizierà domani (12 regioni) e con caratteristiche diverse praticamente da istituto ad istituto, c’è chi come la Puglia inizierà il 24. Dopo le elezioni. Le foto si riferiscono a due plessi dell’istituto comprensivo “Chiarelli” di Martina Franca: uno è sede di seggio elettorale (stanza vuota, impossibile allestire sin da ora per la didattica) e uno no, con i banchi già sistemati tenendo conto del distanziamento con dei segnali sul pavimento dell’aula.

Infine la Campania. Il presidente della Regione, Vincenzo De Luca, ha detto ieri che l’inizio il 24 settembre non è così scontato. E per la Puglia il consigliere regionale Ruggiero Mennea, “su richiesta di molti dirigenti”, invita il presidente Michele Emiliano “a prendere in considerazione l’ipotesi di far slittare di qualche giorno la ripresa delle lezioni in Puglia a causa delle elezioni che, nei giorni 20 e 21 settembre, si svolgeranno proprio nelle aule di molti edifici scolastici. Considerati i tempi necessari per le successive attività di sanificazione, gli edifici ritorneranno nella disponibilità dei dirigenti solo il 23, con il risultato che il personale scolastico non avrebbe il tempo materiale per poter adeguare aule e ambienti comuni con l’apposizione della segnaletica e la sistemazione degli spazi in maniera adeguata alle esigenze di contenimento da Covid-19, in tempo per il 24 settembre, giorno fissato per la riapertura delle scuole in Puglia

C’è inoltre la questione degli insegnanti; delle docenze in supplenza da assrgnare; di una carenza negli organici, per non dire della carenza di aule in molte realtà d’Italia a causa della necessità di disranziamento; del caos-banchi (in una scuola di Roma, ad esempio, si inizierà con le sole sedie) e della distribuzione di mascherine che servono in gran quantità negli istituti, ogni giorno. Ecco, questo è l’anno scolastico a poche ore dall’avvio. Ma è pur sempre un anno che ha sconvolto non il Paese, il mondo.