Di seguito il comunicato:

AncheCinema produzione è lieta di bandire le audizioni per COVER / SWING / UNDERSTUDY per i RUOLI PRINCIPALI e per l’ENSEMBLE della nuova edizione di Shrek – il Musical, nella versione Theatre for Young Audiences.

Basato sull’omonimo film premio Oscar di DreamWorks Animation, e vincitore di 3 Tony Award (l’Oscar del Musical), il grande show per tutta la famiglia andrà in scena il 13 settembre 2024 al Teatro Comunale Luciani di Acquaviva delle Fonti, il 15 settembre 2024 al Teatro Petruzzelli di Bari e in TOUR IN TUTTA ITALIA nei principali teatri italiani (Trento, Mantova, Ferrara, Vicenza, Palermo, Catania, Reggio Calabria, Bologna, Lugano, Piacenza, Roma, Milano, Sanremo, Alba, Nichelino (TO), Prato, ecc…) con un allestimento nuovo e con la regia di Graziano Galatone!

Le audizioni sono suddivise in una prima fase online seguita da call-back in presenza.

È possibile inviare la propria candidatura per uno dei personaggi o per l’ensemble a partire dalle ore 16.00 del 12 agosto 2024 e fino alle ore 12.00 del 21 agosto 2024 attraverso il PORTALE ARTISTI di AncheCinema: jobs.anchecinema.com

Il bando dettagliato, le modalità di presentazione delle candidature ed una breve guida per presentare la domanda sono disponibili sul sito ufficiale dello spettacolo www.shrekilmusical.it e su www.anchecinema.com

MTI Europa e DreamWorks Theatricals hanno supervisionato e approvato ogni aspetto di questa nuova produzione curata dal team di creativi di AncheCinema, che in costante dialogo con Londra, stanno sviluppando un’edizione dello show completamente nuova.

La nuova produzione italiana di Shrek – il Musical TYA si inserisce nel più ampio progetto curato da AncheCinema di valorizzazione e sviluppo dell’arte e della creatività made in Italy nel settore dello spettacolo dal vivo e delle arti performative, con specifica attenzione alla formazione.

La versione teatrale di Shrek è un riadattamento del celebre film DreamWorks del 2001 vincitore del Premio Oscar® come miglior film di animazione, e che ha avuto numerosi sequel. Il musical ha il libretto di David Lindsay-Abaire (premio Pulitzer 2007 per il Teatro), su musiche di Jeanine Tesori.

Shrek il Musical è originariamente prodotto da DreamWorks Theatricals, la divisione di Dreamworks autrice, tra gli altri, di show come Madagascar LIVE. L’adattamento TYA è sviluppato da The Coterie, società americana che ha riadattato e innovato centinaia di titoli di prosa e musical, tra cui The Little Mermaid originariamente prodotto da Disney.

Il musical sarà presentato in un’inedita versione completamente in italiano.

AncheCinema è una società attiva dal 2001 nella produzione di cinema, audiovisivi, letteratura, eventi e spettacoli. Le sue produzioni cinematografiche hanno ricevuto numerosi premi come “Miglior soggetto originale ai Nastri D’Argento 2004”, “Menzione speciale ai Nastri D’Argento 2010″ e l'”Award of Merit win in the Fall 2010 Los Angeles Cinema Festival of Hollywood” e sono state selezionate a festival come la 67ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia e il Sacher Festival di Nanni Moretti.

La partecipazione alle audizioni è completamente gratuita.