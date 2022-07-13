Dettagli in una conferenza stampa in mattinata. Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:



Dalle prime luci dell’alba, al termine di un’articolata attività investigativa nel settore del contrasto al traffico illecito di sostanze stupefacenti, oltre 60 Finanzieri del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Bari stanno dando esecuzione in Puglia, Basilicata e Sicilia a un’ordinanza applicativa di misure cautelari personali – emessa dal G.I.P. del locale Tribunale, su richiesta della D.D.A. barese – con cui sono stati riconosciuti gravi indizi di colpevolezza (accertamento compiuto nella fase delle indagini preliminari che necessita della successiva verifica processuale nel contraddittorio con la difesa) a carico di 12 soggetti (di cui 3 in carcere e 9 agli arresti domiciliari), nonché a un decreto di sequestro preventivo di beni per un valore di oltre 200 mila euro.