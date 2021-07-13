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Puglia: 253913 positivi a test corona virus, incremento di 97 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

13 Luglio 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi martedì 13 luglio 2021 in Puglia, sono stati registrati 7.527 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 97 casi positivi: 30 in provincia di Bari, 6 in provincia di Brindisi, 1 nella provincia BAT, 8 in provincia di Foggia, 39 in provincia di Lecce, 11 in provincia di Taranto, 2 casi di residenti fuori regione.

E’ stato registrato 1 decesso in provincia di Lecce.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati  2.748.902 test.

245.548 sono i pazienti guariti.

1.712 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.913, così suddivisi:

95.313 nella Provincia di Bari;

25.617 nella Provincia di Bat;

19.860 nella Provincia di Brindisi;

45.218 nella Provincia di Foggia;

27.122 nella Provincia di Lecce;

39.587 nella Provincia di Taranto;

819  attribuiti a residenti fuori regione;

377 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 13.7.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/JLJz1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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