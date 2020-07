Di Francesco Santoro:

Il capo della task force regionale per il contrasto al Covid, Pier Luigi Lopalco, si candiderà alla carica di consigliere regionale in una delle liste a sostegno di Michele Emiliano. L’ufficialità è arrivata nel corso della trasmissione di La7 “In Onda” condotta da Luca Telese e David Parenzo. Ad annunciarlo è stato il diretto interessato in diretta. «Ho accettato la proposta che mi è stata fatta», ha detto rispondendo alle domande dei giornalisti. L’epidemiologo, inoltre, ha evidenziato che in caso di successo del presidente uscente, «sarò assessore alla Sanità della mia regione».