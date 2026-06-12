Di Nino Sangerardi:

La Giunta regionale ha approvato le linee di indirizzo per l’Avviso pubblico Puglia EnergieNET, che “destinerà per la prima volta risorse economiche, pari a complessivi 300.000 euro, a sostegno delle attività delle articolazioni regionali delle reti associative nazionali (come Acli, Arci, Croce Rossa, Wwf) e del Centri di Servizio per il Volontariato Net Puglia”.

Un intervento, promosso dall’Assessorato al Welfare della Regione Puglia, che mira a valorizzare il ruolo delle reti associative regionali e dei CSV pugliesi nelle funzioni di supporto, accompagnamento e coordinamento del Terzo Settore, favorendo lo scambio di esperienze e buone prassi e lo sviluppo delle attività di interesse generale.

La misura si inserisce in una più ampia strategia regionale di consolidamento del Terzo Settore e si collega strettamente al Bando “Puglia Energie Sociali”, per il quale la Giunta regionale ha già approvato le linee di indirizzo.

Se “Puglia Energie Sociali” sarà finalizzato a sostenere la realizzazione di interventi e progettualità nelle comunità locali, “Puglia EnergieNET” accompagnerà la crescita delle competenze e degli strumenti necessari a renderle più efficaci e durature.

«Con l’approvazione di queste linee di indirizzo–dichiara l’assessore regionale al Welfare e Sport, Cistian Casili– compiamo un passo importante nel rafforzamento delle infrastrutture sociali che sostengono il mondo dell’associazionismo e del volontariato pugliese. L’obiettivo è sostenere quei soggetti che ogni giorno favoriscono la crescita delle organizzazioni del Terzo Settore e contribuiscono a costruire percorsi condivisi di sviluppo sociale nei territori.

Un intervento innovativo nelle politiche regionali di welfare perché riconoscerà il valore delle infrastrutture sociali che sostengono la partecipazione civica e la capacità organizzativa delle comunità. Una scelta che supererà la logica del finanziamento delle sole progettualità per investire sui fattori che ne determinano la qualità e la sostenibilità nel tempo.Investire nella capacità di fare rete significa migliorare la qualità delle iniziative sviluppate sui territori e rafforzare la capacità di risposta alle nuove sfide sociali. Vogliamo favorire una governance sempre più partecipata, capace di mettere in connessione organizzazioni, istituzioni e comunità locali, valorizzando il patrimonio di competenze ed esperienze presente in tutta la Puglia. Un Terzo Settore forte, competente e strutturato rappresenta una risorsa fondamentale per la tenuta e l’innovazione del nostro welfare”.

Tutti i dettagli dell’Avviso saranno presentati nel corso di una conferenza stampa che sarà convocata nelle prossime settimane.