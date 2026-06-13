Lo scrivemmo il 24 aprile:

Sono molte decine, secondo alcune fonti si è intorno alle duecento persone perfino. Utenti del centro di riabilitazione che ha sede a Martina Franca e che fa capo all’Osmairm, privato convenzionato con la Regione Puglia. Da un paio di settimane il centro non accoglie l’utenza e i responsabili indicano l’opportunità di andare al centro insediato a Crispiano per le terapie da svolgere. Viene messo a disposizione anche un pullman.

Senonché le situazioni di alcuni, o di molti, sono tali da non poter fare il tragitto in quelle condizioni. Gli utenti di Martina Franca, ignari delle motivazioni di questa situazione, chiedono di tornare alla condizione preesistente.

Non è cambiato niente.