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13 Maggio 2026
Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta per temporali, codice giallo eccetto il Salento Protezione civile, previsioni meteo

Puglia, maltempo: allerta per temporali Protezione civile, previsioni meteo

13 Maggio 2026
allerta temporali

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 14 per dieci ore. Si prevedono “precipitazioni sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia centro-meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulle restanti zone del territorio regionale, con quantitativi cumulati da deboli fino a puntualmente moderati.” Rischio: secondo lo schema, fonte protezione civile della Puglia.

 

 

 

 


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