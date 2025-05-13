Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

BILANCIO, AFFARI GENERALI E INFRASTRUTTURE

Approvato il “Quadro di Assetto del Sistema dei Porti della Regione Puglia” (QAP), redatto dal Gruppo di Lavoro composto da funzionari della Sezione Demanio e Patrimonio ed esperti dell’Agenzia Regionale Strategica per lo Sviluppo Ecosostenibile del Territorio (ASSET). Il Quadro fornisce gli strumenti conoscitivi e operativi per orientare in modo efficace l’azione di programmazione regionale per la crescita del settore.

SVILUPPO ECONOMICO

Stanziate risorse complessive pari ad 124.000.000 euro per gli Avvisi pubblici che saranno gestiti da Puglia Sviluppo “Contratti di Programma (CdP)”, “Programmi Integrati di Agevolazione (PIA)”, “Mini Pacchetti Integrati di Agevolazione (MiniPIA)”, “Programmi Integrati di Agevolazione nel settore turistico-alberghiero (PIA Turismo)”, “Mini Pacchetti Integrati di Agevolazione nel settore turistico-alberghiero (MiniPIA Turismo)” e “Fondo Garanzia Mutualistica (GAM)” a valere sul PR Puglia FESR – FSE+ 2021-2027.

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Approvata l’integrazione della lista dei codici ATECO ammissibili a valere sugli Avvisi “Contratti di Programma (CdP), “Programmi Integrati di Agevolazione (PIA)”, “Pacchetti Integrati di Agevolazione (MiniPIA)”.

PROMOZIONE DELLA SALUTE E DEL BENESSERE ANIMALE

Istituito il Tavolo tecnico regionale per il contrasto dei Disturbi del Comportamento Alimentare. in quanto cabina di regia per una programmazione partecipata delle azioni prioritarie da attuare, coordinato dall’Assessore alla Sanità, Benessere animale, Sport per tutti Raffaele Piemontese.

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Approvata variazione al bilancio per lo stanziamento di risorse funzionale alla sottoscrizione del Protocollo d’intesa tra la Regione Puglia e la Fondazione IRCCS “Policlinico San Matteo”, volto a disciplinare le attività finalizzate alla realizzazione del progetto “Infezioni neonatali gravi da Enterovirus in Italia: caratterizzazione virologica, approfondimenti genomici e clinico-epidemiologici su Echovirus 11”.

WELFARE

“Impresa possibile”, anticipata al 2025 l’esigibilità delle risorse programmate sulla competenza 2027, a seguito di monitoraggio dei cronoprogrammi di spesa afferenti alle progettualità candidate, con una variazione al bilancio di importo a 1.400.000 euro a valere sulle risorse dell’Azione 1-12, sub-azione 1.12.1 del PR Puglia FESR-FSE+ 2021-2027.

AMBIENTE

Approvato dalla Giunta lo schema di accordo tra la Regione Puglia e Università degli studi di Bari Aldo Moro – Dipartimento di Scienze della Terra e Geoambientali (DiSTeGeo-UNIBA), dando seguito a quanto Deliberato dalla Giunta Regionale sul “Piano regionale di gestione rifiuti urbani (PRGRU), comprensivo della sezione gestione fanghi di depurazione del servizio idrico integrato, e del Piano bonifiche aree inquinate– Modifiche relative al segmento della filiera degli smaltimenti in discarica.”

L’accordo intende sviluppare uno studio quali-quantitativo dell’acquifero relativamente ad una porzione di territorio significativa e comprensiva dei pozzi ad uso idropotabile più prossimi al sito di discarica ubicato nel Comune di Corigliano d’Otranto (Le).

FORESTE

Autorizzata l’applicazione della quota vincolata del risultato di amministrazione per la realizzazione di cartelli informativi da apporre in prossimità degli Alberi Monumentali pugliesi, inseriti nell’Elenco degli alberi monumentali d’Italia.

SANITA’

La Giunta ha istituito il Tavolo tecnico regionale per la Sanità penitenziaria, cabina di regia per una programmazione partecipata delle azioni prioritarie da attuare, coordinato dal Servizio Strategie e Governo dell’Assistenza alle persone in condizioni di Fragilità – Assistenza Sociosanitaria del Dipartimento Promozione della Salute e del Benessere Animale. Il Tavolo è composto da dirigenti del Dipartimento Salute, dal Provveditore Puglia e Basilicata del DAP, dal Referente regionale per i trasferimenti dei detenuti bisognosi di cure, da un direttore Istituto penitenziario pugliese nominato dal Provveditore regionale e da dirigenti delle ASL.

I compiti del tavolo riguardano la discussione dei principali temi e criticità in materia di Sanità penitenziaria, al fine di elaborare strategie d’azione efficaci su tutto il territorio regionale e garantire il diritto della popolazione ristretta alla tutela della salute, l’implementazione e monitoraggio della Rete assistenziale sulla Sanità penitenziaria; l’elaborazione di Linee Guida e documenti necessari al fine di disciplinare l’assistenza sanitaria penitenziaria in Puglia; e la condivisione di strategie di azione con l’Osservatorio regionale per la Sanità penitenziaria.

TRASPORTI

La Giunta ha ridefinito i criteri, di cui alla DGR n. 173/2024, per l’assegnazione degli autobus suburbani a metano acquistati da Regione Puglia con le risorse a valere sul Piano Nazionale Complementare al PNRR, DM 315/2021, e ancora disponibili, da assegnare ai Comuni e concessi in usufrutto alle rispettive imprese di Trasporto Pubblico Locale. Queste le priorità individuate: 1) sostituzione di autobus urbani/suburbani circolanti Euro 3 in ordine di maggiore anzianità omessi o non segnalati nella prima fase di assegnazione delle risorse; 2) sostituzione di autobus urbani/suburbani di classe ambientale E1, E2 ed E3 o superiore non più circolanti anche per motivi tecnici. In caso di richieste superiori agli autobus disponibili, sarà data priorità ai Comuni che non sono stati ancora beneficiari di alcuna assegnazione o che risultano assegnatari di un numero minore di mezzi rispetto agli altri.