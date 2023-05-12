Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Si conclude sabato 13 maggio, al Teatro Sociale di Fasano, il primo ciclo del progetto SINE METU – Centro di residenze per la danza in Puglia, uno spazio di connessione e crescita artistica per danzatori e comunità del territorio, che da gennaio a maggio 2023 ha accolto a Fasano compagnie di danza contemporanea selezionate da bando nazionale, sviluppato nell’ambito del progetto “Hermes – Heritage Rehabilitation as Multiplier cultural Empowerment within Social context”, di cui la Città di Fasano è capofila insieme al Teatro Pubblico Pugliese

Protagonista della residenza di maggio (iniziata il giovedì 4 al Laboratorio Urbano CiaiaLab) è la compagnia di danza contemporanea Res Extensa, allo studio di Nest con la direzione artistica e le coreografie di Elisa Barucchieri, le danzatrici Ambra Amoruso, Federica Priore, Claudia Cassano, Carmen De Sandi, e con la consulenza drammaturgica di Maristella Tanzi, figura di riferimento per la danza contemporanea pugliese.

NEST è un progetto coreografico articolato nel quale i linguaggi multimediali si incontrano e incastrano, come nel nido gli spazi dei pulcini: le voci, i corpi, la condivisione di pochi elementi diventano costume, scena, luce, a seconda delle traiettorie che ciascuna sceglie. Un incastro di corpi, parole, luci e oggetti scenici, infine, un omaggio alla costruzione visionaria di Italo Calvino, nell’anno del centenario della sua nascita, tra leggerezze, rapidità, precisioni e molteplicità.

ResExtensa è una compagnia di danza contemporanea e Centro di Produzione della Danza riconosciuta dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e dalla Regione Puglia. Nasce grazie al sostegno di Carolyn Carlson e all’esperienza di danza e progettazione light design dei suoi fondatori presso la Biennale di Venezia. La danza proposta da ResExtensa si caratterizza per la sua natura fortemente visiva e immaginifica, includendo nella sua espressione danza terra – aria, acrobatica, video proiezioni interattive e tridimensionali, manipolazione del suono, musica dal vivo, narrazione e poesia. ResExtensa vanta inoltre una lunga esperienza di spettacoli en plein air e di grandi eventi, ideati e creati appositamente per spazi non convenzionali, creati ad hoc con particolare attenzione all’ambiente, all’architettura, alla storia.

Oggi, sabato 13 maggio, alle 12,30 presso il Teatro Sociale di Fasano sarà presentato al pubblico l’esito della residenza, mentre dalle 10 alle 11,30, sempre al Teatro Sociale, la compagnia Res Extensa terrà una masterclass gratuita per gli allievi delle scuole di danza del territorio nell’ambito delle attività di Sine Metu pensate per costruire e coltivare una relazione di scambio con la comunità che le ospita. Entrambi gli appuntamenti sono gratuiti.

Infine, alle 21, la compagnia Res Extensa si esibirà in uno spettacolo nell’ambito della prima rassegna di danza contemporanea Su.Danza del Comune di Fasano e del Teatro Pubblico Pugliese.

ore 10-11,30 @Teatro Sociale Fasano

Masterclass per scuole di danza tenuta dalla compagnia Res Extensa in residenza Sine Metu

PARTECIPAZIONE GRATUITA

ore 12,30@Teatro Sociale Fasano

Restituzione di “NEST”, studio condotto dalla compagnia Res Extensa della residenza Sine Metu

danzatrici: Ambra Amoruso, Federica Priore, Claudia Cassano

Coreografie: Elisa Barucchieri

Tutor: Carmen De Sandi

Sguardo esterno e consulente alla drammaturgia: Maristella Tanzi (creatrice e interprete)

• ore 21,00 @Teatro Sociale Fasano*

Spettacolo danza contemporanea con la compagnia Res Extensa

nell’ambito di SuD.anza, stagione di danza del Comune di Fasano e del Teatro Pubblico Pugliese (info e biglietti al botteghino del Teatro Sociale)

SINE METU – Centro di residenze per la danza in Puglia, promosso dall’ATS SINE METU, composta dalle associazioni culturali Eleina D. (Castellana – capofila) ed Equilibrio Dinamico (Fasano) e le associazioni sportive Fuori di Danza (Locorotondo) e Centro Studi Oltredanza (Pezze di Greco – Fasano), con il coordinamento artistico del coreografo Vito Cassano.

L’iniziativa è realizzata nell’ambito del progetto Hermes – Heritage Rehabilitation as Multiplier cultural Empowerment within Social context, finanziato dal Programma Interreg V-A Greece-Italy 2014-2020. Capofila del progetto è la Città di Fasano insieme a: Teatro Pubblico Pugliese, Hellenic Ministry of Culture and Sports, University of Ioannina. La Regione Puglia – Dipartimento Turismo, Economia della Cultura e Valorizzazione del Territorio è partner associato.

(foto: Stefano Greco)