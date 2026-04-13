Una disgrazia. La bambina, 12 anni, stava camminando in strada a Bisceglie, oggi all’uscita da scuola. Un albero sradicato dal vento si è abbattuto sulla strada e purtroppo proprio addosso alla bambina che, soccorsa tempestivamente, è morta in ambulanza a causa di politrauma da schiacciamento. La seconda tragica vicenda oggi in Puglia dopo l’infortunio mortale sul lavoro a Taranto, vittima un 38enne colpito da un palo.

Oggi il vento ha raggiunto i 65 chilometri orari stando al rilevamento della protezione civile regionale, a Mola di Bari. Per il vento dirottati dieci aerei riguardanti collegamenti con Bari.