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Bisceglie: colpita da albero sradicato dal vento, morta dodicenne Stava tornando da scuola. Maltempo: dirottati dieci voli riguardanti Bari

13 Aprile 2026
noinotizie

Una disgrazia. La bambina, 12 anni, stava camminando in strada a Bisceglie, oggi all’uscita da scuola. Un albero sradicato dal vento si è abbattuto sulla strada e purtroppo proprio addosso alla bambina che, soccorsa tempestivamente, è morta in ambulanza a causa di politrauma da schiacciamento. La seconda tragica vicenda oggi in Puglia dopo l’infortunio mortale sul lavoro a Taranto, vittima un 38enne colpito da un palo.

Oggi il vento ha raggiunto i 65 chilometri orari stando al rilevamento della protezione civile regionale, a Mola di Bari. Per il vento dirottati dieci aerei riguardanti collegamenti con Bari.

 

 

 

 

 


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