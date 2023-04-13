Di seguito un comunicato diffuso da Arpal Puglia:

La ricerca di lavoro attraverso il contatto diretto con le aziende: proseguono gli appuntamenti con i

Recruiting Day in tutta la provincia dedicati al mondo del turismo e della ristorazione. Giovedì 13 aprile 2023, il Centro per l’Impiego di Maglie aprirà le sue porte per la selezione di 39

operatori da assumere per importanti strutture ricettive di Otranto. Venerdì 14 aprile 2023,

invece, sarà protagonista il Centro per l’Impiego di Campi Salentina con la selezione di 72

operatori presso le strutture ricettive della zona.

Così Arpal Puglia continua nel suo lavoro di potenziamento del servizio di incrocio domandaofferta, mettendo in rete le aziende del territorio, supportando le persone in cerca di prima o

nuova occupazione, organizzando colloqui presso le proprie sedi.

IL LAVORO CHE C’È… RECRUITING DAY, 13 APRILE AL CPI DI MAGLIE

Primo appuntamento il 13 aprile 2023, dalle 14 alle 17, presso il Centro per l’impiego di Maglie

per la selezione di 39 operatori del settore del turismo e della ristorazione da assumere per le

strutture ricettive di Otranto Bravo Club Alimini e VOI Hotels.

Si cercano, in particolare, un pizzaiolo, quattro commis di cucina, due addetti bar caffetteria, tre

camerieri di sala, tre camerieri ai piani, un manutentore di villaggio, un receptionist e un

receptionist notturno, un responsabile di bar, due addetti/e al bar, due chef capo partita, quattro

chef de rang, quattro banconisti di bar, tre commis di cucina, quattro commis di sala, tre cuochi

capo partita. Alle risorse individuate si offrono contratti stagionali full-time con disponibilità di

vitto e alloggio.

Gli utenti potranno conoscere anche altre opportunità lavorative attive sul territorio, sostenere il

colloquio con gli operatori Arpal Puglia e i recruiter di VOI Hotels Spa ed essere supportati nella

fase di candidatura. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il CPI di Maglie:

cpi.maglie@regione.puglia.it, 0832/373448.

CAMPI SALENTINA, RECRUITING DAY IL 14 APRILE

Il 14 aprile 2023, invece, dalle ore 8 alle 13, presso il Comune di Campi Salentina, Aula Don Pietro

Serio, si terrà il Recruiting day organizzato dal Centro per l’Impiego di Campi Salentina con la

partecipazione delle aziende del territorio. L’evento punta alla selezione di 72 operatori del

settore del turismo e della ristorazione da assumere presso le strutture ricettive della zona. In

particolare si ricercano addetti alle pulizie, camerieri di sala, camerieri ai piani, cuochi e aiuto

cuochi, barman/barlady, lavapiatti, bagnini, plongisti (addetti al lavaggio delle stoviglie, alle pulizie

e alla sanificazione degli ambienti e di tutte le attrezzature di cucina).

Gli utenti saranno supportati dagli operatori del Centro per l’Impiego di Campi Salentina nella fase

di presentazione della propria candidatura. Per informazioni, è possibile contattare il CPI di Campi

Salentina: cpi.campisalentina@regione.puglia.it, ido.campisalentina@regione.puglia.it,

0832373355.

MAZZEI: «STRUMENTO A SERVIZIO DEI CITTADINI». PROSSIMA DATA: 20 APRILE A MARTANO

Il calendario si arricchisce continuamente di nuove date e collaborazioni con grandi e piccole

aziende del territorio. «Lo strumento del Recruiting Day dimostra ancora una volta di essere un

metodo efficace per la ricerca di figure professionali specifiche nel settore del turismo e della

ristorazione e – commenta il dirigente dell’U.O. Coordinamento servizi per l’impiego dell’Ambito

di Lecce, Luigi Mazzei – oltre a coinvolgere aziende che gestiscono alcune tra le più importanti

strutture turistiche del territorio, si rivela uno strumento a servizio dei cittadini in cerca di

occupazione in uno dei settori più importanti del Salento, grazie al lavoro incessante degli

operatori dei centri per l’impiego».

Dopo le date di Maglie e Campi Salentina, giovedì 20 aprile sarà la volta di Martano, dove, dalle

15 alle 18, presso il centro per l’impiego si terranno selezioni aperte con aziende di diversi settori

produttivi, durante il primo Job Day organizzato nel comune nell’ambito del progetto finanziato

con l’avviso pubblico “Punti Cardinali” della Regione Puglia.

ARPAL Puglia – Agenzia Regionale Politiche Attive del Lavoro Puglia

L’Agenzia Regionale per le Politiche Attive del Lavoro della Puglia nasce con la Legge regionale n.

29 del 29 giugno 2018 e ha come obiettivo prioritario la più ampia inclusione nel mondo del

lavoro. Gestisce i Centri per l’impiego; favorisce l’incontro tra la domanda e l’offerta di lavoro, in

sinergia con imprese e privati accreditati; promuove l’integrazione delle persone con disabilità e

fragilità; supporta l’osservatorio del mercato del lavoro; collabora alla programmazione

dell’offerta formativa rispetto alle dinamiche del mercato del lavoro e dei fabbisogni professionali.

www.arpal.regione.puglia.it