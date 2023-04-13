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In Puglia uno studente su due nati in Italia da famiglie straniere non ha la cittadinanza italiana Nel nostro Paese da altre origini: quasi l'11 per cento, dati 2020-2021

13 Aprile 2023
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Di Stefano Inchingolo:

Nel 57 per cento dei casi, in provincia di Foggia, gli studenti di famiglie straniere nati in Italia non hanno cittadinanza italiana. Nel barese il 54 per cento, nel brindisino il 51, 2per cento mentre nel leccese il 48,9 per cento e fra Taranto e provincia il 47,5 per cento. Non sono disponibili i dati Bat. Quella pugliese non è neanche la situazione peggiore in Italia.

In quanto alla percentuale di studenti stranieri è in misura del 4 per cento nel foggiano e del 3,5 per cento nel barese. Il 3 per cento nel leccese ed il 2,7 per cento nel brindisino. Nel tarantino il 2,1 per cento: fra le più basse d’Italia. L’intera Puglia è ben al di sotto del 10,8 per cento di media nazionale, la consistenza dei circa novecentomila studenti d’Italia. Dati riferiti all’anno scolastico 2020-2021.

Indagine Il Post.

 

 

 

 

 

 

 

 


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