rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

2 Maggio 2026
Surfista disperso nel mare salentino E da un mese è introvabile il 53enne di Bisceglie scomparso per il crollo del ponte in Molise

Maltempo: parte della Puglia fra le regioni oggi in allerta temporale, codice giallo per la fascia occidentale dal foggiano al tarantino Protezione civile, previsioni meteo

13 Marzo 2026
HDN DjfWcAAeJLx

Fra le regioni d’Italia oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) c’è, in parte, la Puglia.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 8 per dieci ore. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati generalmente deboli fino a puntualmente moderati sulle zone interne e montuose di Puglia occidentale.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

Screenshot 20260312 140540


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Carabinieri Auto 4 Imc3

Bari: il fermo per la morte del 68enne trovato cadavere in un negozio un mese dopo la sparizione Carabinieri

Carabinieri Brindisi

Brindisi, accusa: spari contro auto dopo la lite per uno scontro, arrestato trentenne Carabinieri

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione