Al link di seguito:

https://carburanti.mise.gov.it/ospzSearch/area

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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Durante la seduta della Commissione politiche agricole (Cpa) ieri, l’assessore regionale all’Agricoltura della Regione Puglia, Francesco Paolicelli, in qualità di vice coordinatore, ha condiviso e chiesto formalmente l’attivazione di un confronto con il Governo nazionale per affrontare le conseguenze economiche della crisi internazionale legata al conflitto in Iran.

La situazione geopolitica in Medio Oriente sta infatti determinando un forte aumento dei costi energetici e delle materie prime agricole, con ripercussioni dirette sulle imprese del comparto. Negli ultimi giorni si stanno registrando rincari significativi sia dei carburanti sia dei fertilizzanti, fattori fondamentali per la produzione agricola.

“La crisi internazionale rischia di scaricarsi direttamente sulle aziende agricole – ha dichiarato Paolicelli –. L’aumento dei prezzi del carburante e dei fertilizzanti sta già incidendo sui costi di produzione e potrebbe compromettere la sostenibilità economica di molte imprese agricole, con effetti a catena su tutta la filiera agroalimentare”.

Secondo i dati dei mercati internazionali, il prezzo dei fertilizzanti azotati è cresciuto rapidamente nelle ultime settimane, anche a causa delle tensioni nello Stretto di Hormuz, snodo strategico per il commercio globale di energia e materie prime agricole. Per questo motivo Paolicelli ha chiesto un confronto istituzionale con il Governo affinché vengano valutate misure straordinarie a sostegno del settore agricolo.

“È necessario aprire subito un tavolo con il Governo per monitorare l’andamento dei costi e individuare strumenti utili a sostenere il settore primario. L’agricoltura non può essere lasciata sola di fronte a una crisi internazionale che rischia di tradursi in nuovi aumenti dei costi e dei prezzi alimentari”.

“Ringrazio il presidente della Cpa, Dario Bond, per aver accolto la richiesta, e tutti i colleghi che l’hanno supportata. Nei prossimi giorni difatti l’istanza verrà formalizzata al Governo. La priorità – ha concluso Paolicelli – è tutelare le imprese agricole, garantire la continuità produttiva e proteggere il potere d’acquisto delle famiglie, evitando che l’instabilità internazionale si traduca in un ulteriore aumento del costo del cibo”.