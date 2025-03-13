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Lecce, domenica “Danza e composizione: flusso libero” Astràgali

13 Marzo 2025
locandina connessioni

Di seguito un comunicato diffuso da Astràgali:

Domenica 16 marzo, alle ore 20, la Sala di Astràgali Teatro, ospita “Danza e Composizione: flusso libero” all’interno del progetto “Connessioni Visionarie”, promosso da Astràgali Teatro, nell’ambito della rassegna Teatri a Sud, con la direzione artistica di Mariella Rinaldi.

 

Protagonisti sono giovani artisti, danzatrici e danzatori, appositamente convocati, che lavoreranno autonomamente per sei ore circa al fine di creare una performance che andrà in scena il giorno stesso. Lo spettacolo è quindi il risultato conclusivo della formazione propedeutica alla creazione istantanea che i performer, dai 15 anni in su, apprenderanno durate il laboratorio di pratiche performative sotto la guida della danzatrice e autrice Francesca Rinaldi, diplomata presso la scuola Civica Paolo Grassi di Milano.

 

Ad esibirsi Nicolò Ritrovato, Mauro Perrone, Luigi Simmini, Gabriele Costantini, Silvia Siciliani, Isabella Puscio, Giulia Marra, Aissatou Niang, Asia Bernardi e Francesco Rizzo. L’intero esperimento consiste in un lavoro democratico di collaborazione alla pari, sotto la supervisione di alcuni esperti che prendono nota del processo e del materiale occorrente per la performance finale.

 

La rassegna Teatri a Sud è ideata da Astragali Teatro, con il sostegno del Ministero della Cultura e della Regione Puglia, e con la collaborazione del Comune di San Cesario di Lecce.

 

Ingresso libero, consigliata la prenotazione. Per info: WhatsApp 3892105991 – teatro@astragali.orgwww.astragali.it.

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