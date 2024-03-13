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Giornata del paesaggio: domani confronto a Bari Regione Puglia

13 Marzo 2024
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

In occasione della giornata nazionale del Paesaggio, che ricorre il 14 marzo, la Regione Puglia organizza una giornata di confronto al teatro Kursaal di Bari, a partire dalle ore 9.00, dal titolo “Il progetto di Paesaggio in Puglia – attori, strumenti, pratiche”.

Interverranno per i saluti istituzionali il presidente della Giunta regionale Michele Emiliano, il consigliere regionale con delega al Paesaggio Stefano Lacatena, il direttore del Dipartimento Ambiente-Paesaggio-Qualità Urbana Paolo Garofoli e il direttore del segretariato regionale del Ministero della Cultura per la Puglia Maria Piccarretta.


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