Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
In occasione della giornata nazionale del Paesaggio, che ricorre il 14 marzo, la Regione Puglia organizza una giornata di confronto al teatro Kursaal di Bari, a partire dalle ore 9.00, dal titolo “Il progetto di Paesaggio in Puglia – attori, strumenti, pratiche”.
Interverranno per i saluti istituzionali il presidente della Giunta regionale Michele Emiliano, il consigliere regionale con delega al Paesaggio Stefano Lacatena, il direttore del Dipartimento Ambiente-Paesaggio-Qualità Urbana Paolo Garofoli e il direttore del segretariato regionale del Ministero della Cultura per la Puglia Maria Piccarretta.