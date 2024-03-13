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Frana sui binari: diciassette treni da e per la Puglia oggi cancellati o con limitazioni ELENCO Interrotta da ieri la linea tra Benevento ed Ariano Irpino

13 Marzo 2024
mde

Quattro treni di Italo (9928, 9952, 9915 e 9939 tra Bari e Torino) in corso di riprogrammazione ieri per oggi. Altri tredici sono di Trenitalia. La comunicazione dell’incidente di ieri è peraltro datata, da Italo, 6 dicembre 2023. Comunque si riderà ieri.

Aggiornamento qui:

https://www.trenitalia.com/it/informazioni/Infomobilita/notizie-infomobilita.html

—–

Di seguito un comunicato diffuso da Trenitalia:

La circolazione è sospesa per un guasto alla linea tra Benevento e Ariano Irpino.

Ancora in corso l’intervento dei tecnici per consentire la regolare ripresa della circolazione.

In relazione al guasto alla linea tra Benevento e Ariano Irpino, i treni Alta Velocità e Intercity di oggi 13 marzo possono registrare limitazioni di percorso, cancellazioni e sostituzioni con bus nella tratta interessata con significativi ritardi.

È possibile rinunciare o riprogrammare il viaggio.

Treni Alta Velocità e Intercity di mercoledì 13 marzo, oggetto di provvedimento:

• il treno FR 8302 Lecce (6:05) – Roma Termini (11:55) è cancellato da Ariano Irpino a Benevento.
• il treno FR 9511 Milano Centrale (6:10) – Lecce (15:50) termina la corsa a Benevento.
• il treno FR 8303 Roma Termini (8:05) – Lecce (13:35) è cancellato da Benevento a Ariano Irpino.
• il treno FR 8314 Lecce (11:15) – Roma Termini (16:55) è cancellato da Ariano Irpino a Benevento.
• il treno FR 9560 Lecce (13:10) – Milano Centrale (22:50) ha origine da Benevento.
• il treno FR 8319 Roma Termini (17:05) – Lecce (23:06) termina la corsa a Benevento.
• il treno FR 8326 Lecce (17:15) – Roma Termini (23:00) è cancellato da Ariano Irpino a Benevento.
• il treno FR 8323 Roma Termini (18:05) – Lecce (23:38) è cancellato da Benevento a Ariano Irpino.
• il treno FA 8348 Bari Centrale (6:10) – Roma Termini (10:03) ha origine da Benevento.
• il treno FA 8306 Lecce (7:10) – Roma Termini (12:55) è cancellato.
• il treno FA 8311 Roma Termini (13:05) – Bari Centrale (17:14) è cancellato da Benevento a Ariano Irpino.
• il treno FA 8315 Roma Termini (15:05) – Lecce (20:29) è cancellato da Benevento a Ariano Irpino.
• il treno FA 8317 Roma Termini (16:05) – Benevento (18:02) è cancellato.
• il treno IC 716 Bari Centrale (7:05) – Napoli Centrale (11:15) è cancellato.
• il treno IC 703 Roma Termini (7:28) – Bari Centrale (13:54) è cancellato.

Puoi conoscere l’andamento del tuo treno e le soluzioni di viaggio dalla stazione di tuo interesse con Cerca Treno.

Seguono aggiornamenti.

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