I numeri sono in risalita da alcuni giorni. In Puglia, in Italia, in altre parti del mondo (Cina oggi: dati giornalieri ai livelli di febbraio 2020). I morti nel nostro Paese sono tuttora nell’ordine dei 150 circa al giorno. Varie cautele non sono obbligatorie come prima, vedi mascherine, ma non è neppure obbligatorio non osservarle. È così, a poche settimane dal termine dello stato di emergenza per la pandemia, si inizia ad ipotizzare un prolungamento. Perché il corona virus non è passato. Ma spesso ci si comporta come se lo fosse. La sottovalutazione, il più grave errore che si possa commettere. I vaccini sono fondamentali ma in molti ancora se ne tengono alla larga. Attenzione e tutele per i giovanissimi: i maggiori incrementi di casi riguardano le fasce di età 0-9 anni e 10-19 anni, i minori per la fascia di età 70-79 anni.

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Immagini diffuse dal ministero della Salute.