Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 13 marzo 2022
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.265
Provincia di Bat: 278
Provincia di Brindisi: 381
Provincia di Foggia: 488
Provincia di Lecce: 1.496
Provincia di Taranto: 470
Residenti fuori regione: 33
Provincia in definizione: 11
80.152
Persone attualmente positive
543
Persone ricoverate in area non critica
28
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 257.649
Provincia di Bat: 76.322
Provincia di Brindisi: 72.314
Provincia di Foggia: 122.373
Provincia di Lecce: 144.650
Provincia di Taranto: 105.723
Residenti fuori regione: 5.679
Provincia in definizione: 2.603