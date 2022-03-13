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Puglia: 787313 positivi a test corona virus, incremento di 4422 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

13 Marzo 2022
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 13 marzo 2022

4.422

Nuovi casi

24.527

Test giornalieri

2

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 1.265
Provincia di Bat: 278
Provincia di Brindisi: 381
Provincia di Foggia: 488
Provincia di Lecce: 1.496
Provincia di Taranto: 470
Residenti fuori regione: 33
Provincia in definizione: 11
80.152

Persone attualmente positive

543

Persone ricoverate in area non critica

28

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

787.313

Casi totali

9.073.635

Test eseguiti

699.360

Persone guarite

7.801

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 257.649
Provincia di Bat: 76.322
Provincia di Brindisi: 72.314
Provincia di Foggia: 122.373
Provincia di Lecce: 144.650
Provincia di Taranto: 105.723
Residenti fuori regione: 5.679
Provincia in definizione: 2.603

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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