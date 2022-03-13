Di Nino Sangerardi:

La Giunta regionale ha approvato lo schema di Accordo con il Comando Unità Forestali Ambientali e Agroalimentari Carabinieri in tema di contrasto alle frodi sulle produzioni agroalimentari pugliesi.

Intesa che avviene in un quadro di proficua collaborazione interistittuzionale che, promuovendo fondamentali sinergie, massimizzi il grado di efficacia complessiva delle misure volte alla tutela della prevenzione, a fronte di possibili truffe, nel settore agricolo e agroalimentare.

Inoltre un valido espletamento dell’attività di controllo del territorio, associato a un più solido rapporto di fiducia col cittadino e comunità locali, può consentire di contenere alterazioni e manomissioni agroalimentari, reprimere abusi e illeciti.

I compiti e le funzioni affidati dalla Regione ai reparti dipendenti dal Comando Unità Forestali Carabinieri sono realizzati nel rispetto dell’autonomia gestionale e organizzative dei due contraenti.

Verrà istituita una Commissione paritetica formata da quattro componenti di cui due scelti tra gli Ufficiali del Comando Unità Forestali in organico al Comando Regione Carabinieri Forestali PUGLIA e due scelti tra i dirigenti e funzionari in servizio presso il Dipartimento agricoltura sviluppo rurale della Regione Puglia.

La Commissione stabilisce gli indicatori di valutazione per la verifica dell’adempimento dei programmi conseguenti l’applicazione dell’Accordo ed è competente a risolvere le divergenze operative e amministrative eventualmente sorte tra Regione e Comando Unità Forestali. La partecipazione alla Commissione è a titolo gratuito.

Il Comando Regione Carabinieri PUGLIA, tra l’altro, svolge mansioni in materia di sicurezza agroalimentare per la “ prevenzione e repressione delle contraffazioni in danno della qualità delle produzioni agricole e agroalimentari alla luce della normativa internazionale e interna del comparto, mette a disposizione della Regione le informazioni disponibili presso i propri sistemi informativi territoriali, esclusivamente per finalità programmatorie e statistiche “.

Per tutte le operazioni riportate nella convenzione la Regione eroga al Comando Unità Forestali Carabinieri la somma di 300.000,00 euro quale corrispettivo per il ristoro di tutte le risorse impiegate.

Regione Puglia può individuare finanziamenti aggiuntivi per ulteriori progetti.

Durata del concordato, un anno.