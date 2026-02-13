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Maltempo: la Puglia fra le regioni oggi in allerta temporali, parte della Calabria in arancione Protezione civile, previsioni meteo

13 Febbraio 2026
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Fra le regioni oggi in allerta (immagine di home page tratta da schema diffuso dal dipartimento della protezione civile) ancora la zona tirrenica della Calabria in codice arancione. In allerta anche la Puglia.

Il dipartimento della protezione civile ha emesso per la Puglia l’allerta con validità dalle 14 per ventitre ore. Si fa riferimento a “precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, con quantitativi cumulati da deboli fino a localmente moderati.” Rischio: secondo lo schema in basso, fonte protezione civile della Puglia.

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