Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:
In data odierna finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria stanno eseguendo
un’ ordinanza di applicazione di misure cautelari e reali emessa dal Tribunale di Roma
su richiesta della procura della Repubblica di Roma.
In particolare sono in corso di esecuzione, nelle province di Roma, Milano, Firenze,
Rimini, Ferrara, Pesaro-Urbino, Rovigo, Bari, Brindisi, L’Aquila, Ancona e Verona, 3
misure cautelari personali in carcere e 5 ai domiciliari, sequestri preventivi per circa lO
milioni di euro, nonché decreti di perquisizione domiciliare ed informatica nei confronti
di 15 persone fisiche e 5 giuridiche.
Le indagini, afferenti al fenomeno criminale dell’abusivismo finanziario connesso al
rilascio di garanzie da parte di soggetti incapaci di assicurare l’effettiva copertura degli
impegni assunti, hanno disvelato delle condotte illecite poste in essere da soggetti che,
anche avvalendosi di professionisti e di un vasto reticolo di società dislocate anche
all’estero, ha immesso sul mercato, nel triennio 2020-2023, 109 garanzie, di cui 84
rilasciate abusivamente, in quanto emesse da soggetti non abilitati e 25 false, con cui
sono stati garantiti appalti pubblici e contratti privati per circa 305 milioni di euro con
conseguente incasso di premi per circa lO milioni di euro.
Ai 37 indagati sono contestati, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere con
l’aggravante della transnazionalità, abusiva attività finanziaria e truffa aggravata dalla
rilevante entità del danno patrimoniale cagionato alle vittime.
In esito ad un preventivo coordinamento investigativo tra la Procura della Repubblica
di Roma, quella di Milano e la Procura Europea di Venezia, nei confronti di alcuni dei
principali indagati il Nucleo PEF di Milano ed il Nucleo PEF di Venezia, quest’ultimo
in codelega con il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie,
stanno eseguendo contestualmente dei decreti di perquisizione e sequestro nell’ambito
di distinti ed autonomi procedimenti penali.
Si precisa che il procedimento penale di cui al presente comunicato è ancora in fase di
indagini preliminari e che gli indagati sono da considerarsi non colpevoli fino ad una
sentenza/decreto penale di condanna passata in giudicato.