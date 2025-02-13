Di seguito un comunicato diffuso dalla Guardia di finanza:

In data odierna finanzieri del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria stanno eseguendo

un’ ordinanza di applicazione di misure cautelari e reali emessa dal Tribunale di Roma

su richiesta della procura della Repubblica di Roma.

In particolare sono in corso di esecuzione, nelle province di Roma, Milano, Firenze,

Rimini, Ferrara, Pesaro-Urbino, Rovigo, Bari, Brindisi, L’Aquila, Ancona e Verona, 3

misure cautelari personali in carcere e 5 ai domiciliari, sequestri preventivi per circa lO

milioni di euro, nonché decreti di perquisizione domiciliare ed informatica nei confronti

di 15 persone fisiche e 5 giuridiche.

Le indagini, afferenti al fenomeno criminale dell’abusivismo finanziario connesso al

rilascio di garanzie da parte di soggetti incapaci di assicurare l’effettiva copertura degli

impegni assunti, hanno disvelato delle condotte illecite poste in essere da soggetti che,

anche avvalendosi di professionisti e di un vasto reticolo di società dislocate anche

all’estero, ha immesso sul mercato, nel triennio 2020-2023, 109 garanzie, di cui 84

rilasciate abusivamente, in quanto emesse da soggetti non abilitati e 25 false, con cui

sono stati garantiti appalti pubblici e contratti privati per circa 305 milioni di euro con

conseguente incasso di premi per circa lO milioni di euro.

Ai 37 indagati sono contestati, a vario titolo, i reati di associazione per delinquere con

l’aggravante della transnazionalità, abusiva attività finanziaria e truffa aggravata dalla

rilevante entità del danno patrimoniale cagionato alle vittime.

In esito ad un preventivo coordinamento investigativo tra la Procura della Repubblica

di Roma, quella di Milano e la Procura Europea di Venezia, nei confronti di alcuni dei

principali indagati il Nucleo PEF di Milano ed il Nucleo PEF di Venezia, quest’ultimo

in codelega con il Nucleo Speciale Spesa Pubblica e Repressione Frodi Comunitarie,

stanno eseguendo contestualmente dei decreti di perquisizione e sequestro nell’ambito

di distinti ed autonomi procedimenti penali.

Si precisa che il procedimento penale di cui al presente comunicato è ancora in fase di

indagini preliminari e che gli indagati sono da considerarsi non colpevoli fino ad una

sentenza/decreto penale di condanna passata in giudicato.