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Autotrasportatori in strada in provincia di Foggia Alla manifestazione ha preso parte anche un parlamentare del M5s

13 Febbraio 2022
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Di Michele Vigilante:

Camionisti in strada in provincia di Foggia per protestare contro i rincari del prezzo del gasolio. La manifestazione pacifica è stata organizzata nei pressi di un distributore di carburante sulla statale 16, all’altezza di San Severo. Al loro fianco anche l’onorevole del movimento Cinque stelle, Giorgio Lovecchio. «Sono allo stremo perché messi ‘in ginocchio’ dal caro» carburante e «da tutto ciò che ne consegue. L’incremento dei costi del gasolio e del metano e di conseguenza dell’AdBlue, stanno gravando pesantemente sulle imprese del comparto. Senza l’additivo AdBlue, necessario per ridurre le emissioni di azoto contenute nei gas di scarico dei motori diesel, molti veicoli non possono neanche circolare, quindi la spesa da affrontare è essenziale per lavorare- commenta il parlamentare-. L’indiscriminato aumento dei prezzi  rende quasi impraticabile l’attività di autotrasportatore. È necessaria- prosegue Lovecchio- una revisione delle tariffe di trasporto, altrimenti gli autisti avranno sempre la necessità di completare il carico dei loro mezzi e quindi di effettuare tante soste di carico, con la conseguenza di un fisiologico ritardo nelle consegne. Auspico che il governo intervenga nell’immediatezza, perché gli autotrasportatori sono la colonna portante dell’economia italiana e in questo modo si mette in ginocchio ogni comparto che dipende dalla loro instancabile attività».


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