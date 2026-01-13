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Granoro “rafforza il suo impegno per la sostenibilità e la filiera pugliese” Con l'apposito bilancio

13 Gennaio 2026
filiera granoro

Di seguito il comunicato:

Granoro ha il piacere di comunicare la pubblicazione del Bilancio di Sostenibilità giunto alla sua terza edizione, che conferma l’impegno dell’azienda nell’adozione di un modello di sviluppo fondato su responsabilità, trasparenza e legame con il territorio pugliese.

Il documento racconta i più recenti risultati ottenuti in ambito ambientale, sociale e di governance che evidenziano, sin dal sogno del fondatore Attilio Mastromauro, l’attenzione dell’azienda nel coniugare tradizione, innovazione e tutela della filiera locale.

Tra le iniziative più significative presentate nel Bilancio di Sostenibilità, la filiera “Dedicato – Pasta da Filiera certificata 100% Puglia” rappresenta un modello virtuoso di collaborazione tra tutti gli attori coinvolti: pastificio, mulino, stoccatore e oltre 350 aziende agricole pugliesi, legati da un patto di filiera fondato su valori condivisi, qualità e responsabilità.

L’accordo garantisce agli agricoltori la certezza del ritiro del grano a condizioni economiche eque, svincolandoli dalle fluttuazioni dei mercati globali, con un sistema di premialità legato alla qualità conferita. Un impegno concreto per la tutela dell’agricoltura locale, la valorizzazione del territorio e la produzione di una pasta eccellente, interamente realizzata in Puglia, dal Campo alla trasformazione in Pasta.

Il Terzo Bilancio di Sostenibilità mostra inoltre, gli investimenti dell’Azienda finalizzati alla riduzione dell’impatto ambientale derivante dagli imballaggi, al potenziamento dei sistemi di controllo qualità e alla definizione del nuovo Piano Strategico di Sostenibilità, che è allineato agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile delle Nazioni Unite, che stato messo a punto nel 2024, implementato nel 2025 e i cui risultati saranno presentati entro il primo semestre del 2026.

Il Bilancio di Sostenibilità è disponibile sul sito web dell’Azienda:

Sostenibilità – Granoro


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