Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 13 gennaio 2023
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 273
Provincia di Bat: 70
Provincia di Brindisi: 96
Provincia di Foggia: 112
Provincia di Lecce: 225
Provincia di Taranto: 112
Residenti fuori regione: 13
Provincia in definizione: 3
18.307
Persone attualmente positive
241
Persone ricoverate in area non critica
16
Persone in terapia intensiva
1.585.693
Persone guarite
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 516.291
Provincia di Bat: 135.243
Provincia di Brindisi: 154.431
Provincia di Foggia: 224.765
Provincia di Lecce: 343.093
Provincia di Taranto: 217.289
Residenti fuori regione: 17.020
Provincia in definizione: 5.360