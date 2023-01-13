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Puglia: 1613492 positivi a test corona virus, incremento di 904 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

13 Gennaio 2023
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 13 gennaio 2023

904

Nuovi casi

8.305

Test giornalieri

4

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 273
Provincia di Bat: 70
Provincia di Brindisi: 96
Provincia di Foggia: 112
Provincia di Lecce: 225
Provincia di Taranto: 112
Residenti fuori regione: 13
Provincia in definizione: 3
18.307

Persone attualmente positive

241

Persone ricoverate in area non critica

16

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

1.613.492

Casi totali

13.582.639

Test eseguiti

1.585.693

Persone guarite

9.492

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 516.291
Provincia di Bat: 135.243
Provincia di Brindisi: 154.431
Provincia di Foggia: 224.765
Provincia di Lecce: 343.093
Provincia di Taranto: 217.289
Residenti fuori regione: 17.020
Provincia in definizione: 5.360

 

 

 

 

 

 

 


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