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Apricena: via Ferrucci e via D’Aosta, finanziati lavori attesi da oltre quaranta anni Rifacimento di fogna bianca, marciapiedi ed asfalto

13 Gennaio 2023
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Di seguito un comunicato diffuso da Antonio Potenza, sindaco di Apricena:

Apricena ce la fa ancora una volta! Finalmente Via Ferrucci e Via D’Aosta saranno completamente messe a nuovo, è una notizia che aspettavamo da troppo tempo, da più di quarant’anni. Sono in arrivo 1,2 milioni di euro per il rifacimento della fogna bianca, dei marciapiedi e dell’asfalto.

Nel 2018, grazie anche al lavoro dell’ex Assessore ai Lavori Pubblici Paolo dell’Erba, abbiamo preparato e candidato il progetto ad un bando regionale. Il covid ed altri piccoli ostacoli hanno ritardato l’inizio dei lavori. Ma ora ci siamo. Il tempo strettamente necessario per appaltare i lavori, quindi l’inizio degli stessi tra poche settimane.

Siamo molto felici per questa notizia che ci rallegra molto. Il mio ringraziamento alla giunta comunale e all’ufficio tecnico che mi affiancano instancabilmente nel lavoro quotidiano, e alla Regione Puglia, in particolare al Vicepresidente Raffaele Piemontese da cui è partita l’iniziativa di far scorrere questa graduatoria.

La nostra città continua a crescere in ogni suo angolo e a brevissimo ci saranno ancora ulteriori belle notizie!


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