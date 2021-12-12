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5 Maggio 2026
Omicidi di Lello Capriati e Filippo Scavo: quattordici arresti di esponenti di spicco dei clan Capriati e Strisciuglio Contrasto alla guerra di mala barese, operazione antimafia interforze. Gli omicidi avvennero due anni fa a Bari e il mese scorso in discoteca a Bisceglie

Scoperti casi di variante Omicron in Puglia Due le persone contagiate

12 Dicembre 2021
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Due casi di variante Omicron in Puglia: la notizia arriva dal laboratorio di Epidemiologia molecolare del Policlinico di Bari. I contagiati, rientrati dall’estero, sono vaccinati e in buone condizioni. «La variante Omicron è, al momento, la più contagiosa che abbiamo mai incontrato in Europa- commenta l’ex assessore regionale alla Sanità, Pier Luigi Lopalco-. Con tutta probabilità in poche settimane avrà soppiantato le altre varianti circolanti, come successo la scorsa estate con la Delta. Questo significa che la probabilità di essere infettati da Sars-CoV-2 aumenterà sempre di più- prosegue il noto epidemiologo-. La certezza di incontrare il virus nel prossimo futuro per ciascuno di noi è evidente. Pur ipotizzando che la gravità della malattia indotta da questa variante sia simile rispetto alle varianti precedenti (cosa alquanto probabile), incontrare un virus come questo, ad ogni età, senza protezione vaccinale è da incoscienti».

 


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