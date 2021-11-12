Puglia Regione
Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Dati del giorno: 12 novembre 2021
Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 80
Provincia di Bat: 7
Provincia di Brindisi: 35
Provincia di Foggia: 58
Provincia di Lecce: 27
Provincia di Taranto: 57
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: 0
3.631
Persone attualmente positive
159
Persone ricoverate in area non critica
19
Persone in terapia intensiva
Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 100.237
Provincia di Bat: 28.553
Provincia di Brindisi: 21.879
Provincia di Foggia: 48.693
Provincia di Lecce: 32.370
Provincia di Taranto: 42.143
Residenti fuori regione: 1.017
Provincia in definizione: 523