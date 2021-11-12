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Puglia: 275415 positivi a test corona virus, incremento di 265 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

12 Novembre 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Dati del giorno: 12 novembre 2021

265

Nuovi casi

19.628

Test giornalieri

3

Persone decedute

Nuovi casi per provincia
Provincia di Bari: 80
Provincia di Bat: 7
Provincia di Brindisi: 35
Provincia di Foggia: 58
Provincia di Lecce: 27
Provincia di Taranto: 57
Residenti fuori regione: 1
Provincia in definizione: 0
3.631

Persone attualmente positive

159

Persone ricoverate in area non critica

19

Persone in terapia intensiva

Dati complessivi

275.415

Casi totali

4.418.835

Test eseguiti

264.923

Persone guarite

6.861

Persone decedute

Casi totali per provincia
Provincia di Bari: 100.237
Provincia di Bat: 28.553
Provincia di Brindisi: 21.879
Provincia di Foggia: 48.693
Provincia di Lecce: 32.370
Provincia di Taranto: 42.143
Residenti fuori regione: 1.017
Provincia in definizione: 523

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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