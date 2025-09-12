Sergio Fontana si è dimesso dalla carica di presidente di Confindustria Puglia. La decisione delle dimissioni è stata presa per motivi personali. Il mandato iniziato nel 2020 era quadriennale ma prorogato a causa del corona virus. Fontana ha detto di ritenere giusto lasciare spazio ad altri.

Sullo sfondo potrebbe anche esserci, peraltro, la candidatura alla presidenza della Regione Puglia per il centrodestra. Candidatura che, ha affermato Fontana in questo periodo, non gli è stata proposta né accetterebbe.

(foto: tratta da profilo facebook di Sergio Fontana)