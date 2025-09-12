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Campione di motociclismo proprietario di una ruota panoramica a Vieste ha problemi con l’affittuario Jorge Lorenzo sostiene di non percepire la pigione da un anno

12 Settembre 2025
noinotizie

Intervistato nel corso della trasmissione tv “Dentro la notizia” Jorge Lorenzo, campione di motociclismo, non ha parlato solo delle due ruote. Ha riferito anche di una ruota sola, piuttosto grande: una ruota panoramica che, fra l’altro, si trova in Puglia.

Lorenzo ha rilevato l’impianto al costo di un milione e mezzo di euro e lo ha affittato a una società. Solo che, secondo il pilota di moto, non riceve l’affitto da un anno. Ovviamente la società affittuaria avrà una sua versione della vicenda e, volendola esporre, troverà uguale spazio qui.


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