Di Nino Sangerardi:

La Giunta regionale ha approvato il protocollo d’intesa con Cassa depositi e prestiti spa(CDP).

Al centro dell’accordo “ la promozione di iniziative di potenziamento del sistema infrastrutturale,di sviluppo urbano sostenibile e di rilancio economico del territorio”.

Le attività di CDP in favore della Regione sono di supporto finanziario,appoggio tecnico-finanziario : entro trenta giorni dalla sottoscrizione del contratto sarà cura della Regione sottoporre a CDP l’elenco completo delle opere in relazione alle quali le Parti potranno definire un programma dettagliato; piani infrastrutturali,ausilio alle imprese,iniziative immobiliari e a sostegno del Venture capital(CDP venture capitale Sgr) e innovazione.

Si potrà costituire un Gruppo di lavoro per assicurare il coordinamento e monitoraggio delle mansioni,individuare eventuali azioni utili al raggiungimento degli obiettivi fissati.

Al fine di sostenere gli Enti locali pugliesi nell’impiego delle risorse–anche in sinergia con quelle europee e nazionali disponibili per la messa in opera di progetti di investimento– Cassa depositi e prestiti valuterà la promozione del suo catalogo di prodotti/servizi tramite eventi da organizzare di concerto con la Regione Puglia.

Durata della convenzione, diciotto mesi.

In data 14 giugno 2021 la Regione Puglia ha sottoscritto due contratti di prestito con CDP per gli importi di euro 234.940.603,16 e di euro 23.937.211,17 al tasso fisso,rispettivamente dell’1,343% e del 1,355% a parità di durata dei mutui originari ovvero 26 e 27 anni.

CDP è stata incaricata dalla Regione di versare direttamente le due somme sopra descritte al Ministero dell’Economia e Finanze. La Sezione Bilancio e Ragioneria della Regione pugliese ha disposto i pagamenti dei ratei di interessi di euro 2.743.323,11 euro e di 264.772,15 euro in favore del medesimo Ministero.

L’esito positivo dell’operazione di rifinanziamento con CDP determina per la Regione risparmi di spesa per totali 29.383.431,45 euro sull’intero periodo di ammortamento di entrambe le posizioni di mutuo.

CDP spa,sede legale in Roma, capitale sociale euro 4.051.143.264,00 società per azioni a controllo pubblico . Azionista di maggioranza il Ministero Economia e delle Finanze con 82,77%,1,30% di quote proprie, 15,93% in capo alle Fondazioni Bancarie.

La principale fonte di raccolta monetaria è costituita dal risparmio postale italiano che CDP gestisce dal 1875 : circa 250 miliardi di euro con un attivo consolidato di oltre 500 miliardi di euro.

Il giorno 1° giugno 2021 il Consiglio dei Ministri,presieduto da Mario Draghi, ha nominato il nuovo amministratore delegato e direttore di CDP : Dario Scannapieco, ex vicepresidente della Banca europea per gli investimenti, in sostituzione di Fabrizio Palermo(già consigliere di amministrazione di Fincantieri Usa Inc. e ex direttore finanziario di Cassa depositi e prestiti) designato nel 2018 dal Governo M5S-Lega presidente Giuseppe Conte, fortemente voluto dal Movimento Cinque Stelle.

Presidente del consiglio di amministrazione di CDP è Giovanni Gorno Tempini,consiglieri Livia Amidani Aliberti,Anna Girello Garbi,Fabrizia Lapecorella,Fabiana Massa Felsani,Matteo Melly,Alessandra Ruzzu,Giorgio Toschi. Consiglieri della Gestione separata sono Paolo Calvano,Antonio Decaro,Michele De Pascale,Alessandro Rivera,Pier Paolo Italia.

Il giorno 11 marzo 2021 è stato inaugurato a Bari,largo Nitti Valentini, l’Ufficio territoriale di Cassa depositi e prestiti,terzo ad essere presente nel Sud Italia insieme a Napoli e Palermo.

Nuovo punto di riferimento per Enti locali,aziende e banche riguardo finanziamenti inerenti l’economia di Puglia Basilicata e Molise.

Unico luogo di contatto con gli esperti di CDP e delle relative società del Gruppo,Sace e Simest, per approfondire temi come l’accesso al credito,prodotti assicurativi e economici,gestione online dei finanziamenti.