Altro passo di avvicinamento alle elezioni politiche anticipate del 25 settembre. Da oggi si presentano al Viminale i simboli delle liste partecipanti alla competizione elettorale.
Scadenze: entro il 27 luglio il ministero dell’Interno ha inviato alle prefetture l’elenco dei residenti all’estero.
Fra il 12 ed il 14 agosto la presentazione dei simboli.
Il 21 ed il 22 agosto la presentazione delle candidature.
Il 26 agosto l’inizio del periodo di propaganda elettorale.
Il 25 settembre le elezioni.
Entro il 15 ottobre dovrà tenersi l’insediamento dei due rami del parlamento.
(immagine: fac-simile schede elettorali 2018, fonte ministero dell’Interno)
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Dall’allegato della Gazzetta ufficiale 321/2020:
Collegi uninominali per la Camera dei deputati (Puglia, 10 seggi)
Puglia – U01 Foggia
Accadia
Alberona
Anzano di Puglia
Ascoli Satriano
Biccari
Bovino
Candela
Carapelle
Carlantino
Casalnuovo Monterotaro
Casalvecchio di Puglia
Castelluccio dei Sauri
Castelluccio Valmaggiore
Castelnuovo della Daunia
Celenza Valfortore
Celle di San Vito
Chieuti
Deliceto
Faeto
Foggia
Lucera
Monteleone di Puglia
Motta Montecorvino
Ordona
Orsara di Puglia
Orta Nova
Panni
Pietramontecorvino
Rocchetta Sant’Antonio
Roseto Valfortore
San Marco la Catola
San Paolo di Civitate
San Severo
Sant’Agata di Puglia
Serracapriola
Torremaggiore
Troia
Volturara Appula
Volturino
Puglia – U02 Cerignola
Apricena
Cagnano Varano
Canosa di Puglia
Carpino
Cerignola
Ischitella
Isole Tremiti
Lesina
Manfredonia
Mattinata
Monte Sant’Angelo
Peschici
Poggio Imperiale
Rignano Garganico
Rodi Garganico
San Ferdinando di Puglia
San Giovanni Rotondo
San Marco in Lamis
San Nicandro Garganico
Stornara
Stornarella
Trinitapoli
Vico del Gargano
Vieste
Zapponeta
Puglia – U03 Andria
Andria
Barletta
Bisceglie
Margherita di Savoia
Minervino Murge
Spinazzola
Trani
Puglia – U04 Molfetta
Adelfia
Binetto
Bitetto
Bitonto
Casamassima
Conversano
Corato
Giovinazzo
Molfetta
Monopoli
Palo del Colle
Polignano a Mare
Rutigliano
Ruvo di Puglia
Sannicandro di Bari
Terlizzi
Turi
Puglia – U05 Bari
Bari
Bitritto
Capurso
Cellamare
Modugno
Mola di Bari
Noicattaro
Triggiano
Valenzano
Puglia – U06 Altamura
Acquaviva delle Fonti
Alberobello
Altamura
Cassano delle Murge
Castellana Grotte
Castellaneta
Ginosa
Gioia del Colle
Gravina in Puglia
Grumo Appula
Laterza
Locorotondo
Martina Franca
Mottola
Noci
Palagianello
Palagiano
Poggiorsini
Putignano
Sammichele di Bari
Santeramo in Colle
Toritto
Puglia – U07 Brindisi
Brindisi
Carovigno
Ceglie Messapica
Cellino San Marco
Cisternino
Erchie
Fasano
Francavilla Fontana
Latiano
Mesagne
Oria
Ostuni
San Donaci
San Michele Salentino
San Pancrazio Salentino
San Pietro Vernotico
San Vito dei Normanni
Torchiarolo
Torre Santa Susanna
Villa Castelli
Puglia – U08 Taranto
Avetrana
Carosino
Crispiano
Faggiano
Fragagnano
Grottaglie
Leporano
Lizzano
Manduria
Maruggio
Massafra
Monteiasi
Montemesola
Monteparano
Pulsano
Roccaforzata
San Giorgio Ionico
San Marzano di San Giuseppe
Sava
Statte
Taranto
Torricella
Puglia – U09 Lecce
Arnesano
Calimera
Campi Salentina
Caprarica di Lecce
Carmiano
Castri di Lecce
Cavallino
Copertino
Galatone
Guagnano
Lecce
Lequile
Leverano
Lizzanello
Martignano
Melendugno
Monteroni di Lecce
Nardò
Novoli
Porto Cesareo
Salice Salentino
San Cesario di Lecce
San Donato di Lecce
San Pietro in Lama
Squinzano
Sternatia
Surbo
Trepuzzi
Veglie
Vernole
Puglia – U10 Galatina
Alessano
Alezio
Alliste
Andrano
Aradeo
Bagnolo del Salento
Botrugno
Cannole
Carpignano Salentino
Casarano
Castrignano de’ Greci
Castrignano del Capo
Castro
Collepasso
Corigliano d’Otranto
Corsano
Cursi
Cutrofiano
Diso
Gagliano del Capo
Galatina
Gallipoli
Giuggianello
Giurdignano
Maglie
Martano
Matino
Melissano
Melpignano
Miggiano
Minervino di Lecce
Montesano Salentino
Morciano di Leuca
Muro Leccese
Neviano
Nociglia
Ortelle
Otranto
Palmariggi
Parabita
Patù
Poggiardo
Presicce-Acquarica
Racale
Ruffano
Salve
San Cassiano
Sanarica
Sannicola
Santa Cesarea Terme
Scorrano
Seclì
Sogliano Cavour
Soleto
Specchia
Spongano
Supersano
Surano
Taurisano
Taviano
Tiggiano
Tricase
Tuglie
Ugento
Uggiano la Chiesa
Zollino
Collegi plurinominali Camera (Puglia, 17 seggi)
Puglia – P01 (4)
Puglia – U01 Foggia
Puglia – U02 Cerignola
Puglia – U03 Andria
Puglia – P02 (4)
Puglia – U04 Molfetta
Puglia – U05 Bari
Puglia – P03 (4)
Puglia – U06 Altamura
Puglia – U08 Taranto
Puglia – P04 (5)
Puglia – U07 Brindisi
Puglia – U09 Lecce
Puglia – U10 Galatina
Collegi uninominali per il Senato della Repubblica (Puglia, 5 seggi)
Puglia – U01 Foggia
Accadia
Alberona
Anzano di Puglia
Apricena
Ascoli Satriano
Biccari
Bovino
Cagnano Varano
Candela
Carapelle
Carlantino
Carpino
Casalnuovo Monterotaro
Casalvecchio di Puglia
Castelluccio dei Sauri
Castelluccio Valmaggiore
Castelnuovo della Daunia
Celenza Valfortore
Celle di San Vito
Cerignola
Chieuti
Deliceto
Faeto
Foggia
Ischitella
Isole Tremiti
Lesina
Lucera
Manfredonia
Mattinata
Monte Sant’Angelo
Monteleone di Puglia
Motta Montecorvino
Ordona
Orsara di Puglia
Orta Nova
Panni
Peschici
Pietramontecorvino
Poggio Imperiale
Rignano Garganico
Rocchetta Sant’Antonio
Rodi Garganico
Roseto Valfortore
San Ferdinando di Puglia
San Giovanni Rotondo
San Marco in Lamis
San Marco la Catola
San Nicandro Garganico
San Paolo di Civitate
San Severo
Sant’Agata di Puglia
Serracapriola
Stornara
Stornarella
Torremaggiore
Trinitapoli
Troia
Vico del Gargano
Vieste
Volturara Appula
Volturino
Zapponeta
Puglia – U02 Andria
Acquaviva delle Fonti
Alberobello
Altamura
Andria
Barletta
Bisceglie
Canosa di Puglia
Cassano delle Murge
Castellana Grotte
Gioia del Colle
Gravina in Puglia
Grumo Appula
Locorotondo
Margherita di Savoia
Martina Franca
Minervino Murge
Noci
Poggiorsini
Putignano
Sammichele di Bari
Santeramo in Colle
Spinazzola
Toritto
Trani
Puglia – U03 Bari
Adelfia
Bari
Binetto
Bitetto
Bitonto
Bitritto
Capurso
Casamassima
Cellamare
Conversano
Corato
Giovinazzo
Modugno
Mola di Bari
Molfetta
Monopoli
Noicattaro
Palo del Colle
Polignano a Mare
Rutigliano
Ruvo di Puglia
Sannicandro di Bari
Terlizzi
Triggiano
Turi
Valenzano
Puglia – U04 Taranto
Avetrana
Brindisi
Carosino
Carovigno
Castellaneta
Ceglie Messapica
Cellino San Marco
Cisternino
Crispiano
Erchie
Faggiano
Fasano
Fragagnano
Francavilla Fontana
Ginosa
Grottaglie
Laterza
Latiano
Leporano
Lizzano
Manduria
Maruggio
Massafra
Mesagne
Monteiasi
Montemesola
Monteparano
Mottola
Oria
Ostuni
Palagianello
Palagiano
Pulsano
Roccaforzata
San Donaci
San Giorgio Ionico
San Marzano di San Giuseppe
San Michele Salentino
San Pancrazio Salentino
San Pietro Vernotico
San Vito dei Normanni
Sava
Statte
Taranto
Torchiarolo
Torre Santa Susanna
Torricella
Villa Castelli
Puglia – U05 Lecce
Alessano
Alezio
Alliste
Andrano
Aradeo
Arnesano
Bagnolo del Salento
Botrugno
Calimera
Campi Salentina
Cannole
Caprarica di Lecce
Carmiano
Carpignano Salentino
Casarano
Castri di Lecce
Castrignano de’ Greci
Castrignano del Capo
Castro
Cavallino
Collepasso
Copertino
Corigliano d’Otranto
Corsano
Cursi
Cutrofiano
Diso
Gagliano del Capo
Galatina
Galatone
Gallipoli
Giuggianello
Giurdignano
Guagnano
Lecce
Lequile
Leverano
Lizzanello
Maglie
Martano
Martignano
Matino
Melendugno
Melissano
Melpignano
Miggiano
Minervino di Lecce
Monteroni di Lecce
Montesano Salentino
Morciano di Leuca
Muro Leccese
Nardò
Neviano
Nociglia
Novoli
Ortelle
Otranto
Palmariggi
Parabita
Patù
Poggiardo
Porto Cesareo
Presicce-Acquarica
Racale
Ruffano
Salice Salentino
Salve
San Cassiano
San Cesario di Lecce
San Donato di Lecce
San Pietro in Lama
Sanarica
Sannicola
Santa Cesarea Terme
Scorrano
Seclì
Sogliano Cavour
Soleto
Specchia
Spongano
Squinzano
Sternatia
Supersano
Surano
Surbo
Taurisano
Taviano
Tiggiano
Trepuzzi
Tricase
Tuglie
Ugento
Uggiano la Chiesa
Veglie
Vernole
Zollino
Collegi plurinominali per il Senato della Repubblica (Puglia, 8 seggi)
Puglia – P01 (8)
Puglia – U01 Foggia
Puglia – U02 Andria
Puglia – U03 Bari
Puglia – U04 Taranto
Puglia – U05 Lecce