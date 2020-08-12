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2 Maggio 2026
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Usare la mascherina, appello di Antonio Decaro Sindaco di Bari e presidente Anci

12 Agosto 2020
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Di Francesco Santoro:

Un accorato appello alla prudenza. A lanciarlo è il sindaco di Bari, Antonio Decaro, evidentemente preoccupato per l’aumento dei casi di Coronavirus in Puglia e in particolare nella città capoluogo. «Quanto ci costa una mascherina? Può costarci 50 centesimi o una vita umana-si chiede su Facebook il primo cittadino-. Può costarci la libertà, un altro anno scolastico a casa, i sacrifici di una famiglia che ha investito i risparmi di una vita nella propria attività o addirittura il fallimento dell’intero Paese. Vale tutto questo una mascherina?
Vogliamo davvero giocarci tutto quello che abbiamo riconquistato per lo stupido gesto di non p indossare la mascherina quando andiamo in un luogo dove non è possibile rispettare il distanziamento sociale, durante una serata in discoteca o una vacanza all’estero? Ricordiamo i giorni in cui eravamo chiusi in casa e tremavamo solo per un colpo di tosse?».
Secondo Decaro, l’Italia  probabilmente sarà in grado di far fronte alla superficialità dei cittadini, «i nostri medici ci cureranno, le attività economiche resisteranno alla crisi che rischia di chiuderle definitivamente-scrive- ma noi che persone saremo se ci renderemo responsabili di questa sconfitta?».
A Bari il 31 luglio i contagiati erano 22, «con una età media di 74 anni». mentre oggi sono 43 «e l’età media è scesa a 49 anni. Vogliamo davvero tornare a chiudere tutto? So che possiamo essere migliori di così. E non cominciate a dirmi “sindaco e le discoteche?”, “sindaco e i migranti?”, “sindaco e i turisti?”, perché non c’è nessuno escluso in questa pandemia, siamo tutti responsabili con il nostro comportamento, e al primo che punterà il dito verso qualcun altro io risponderò sempre nello stesso modo: e tu c sta fasc do?».

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