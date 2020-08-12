Scrive Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia:

Coronavirus, alcune riflessioni sui rientri dall’estero e discoteche.

Negli ultimi 4 giorni abbiamo registrato 13 nuovi casi positivi al Covid dalla Grecia, 24 casi da Malta e 4 dalla Spagna, tutti cittadini pugliesi di ritorno dalle vacanze.

Per questa ragione ho dovuto emanare ieri sera una ordinanza che dispone l’isolamento di 14 giorni per chi rientra nella propria abitazione da Grecia, Malta e Spagna (Paesi che si aggiungono al lungo elenco di Stati esteri per i quali la legge nazionale già prevede la quarantena).

Chi rientra da Grecia, Malta e Spagna sarà contattato dai Dipartimenti di prevenzione delle Asl per eseguire il tampone: in caso di esito negativo del test, si potrà essere riammessi subito in comunità anche prima del decorso dei 14 giorni.

Chi invece è entrato in “contatto stretto” con un caso Covid deve osservare l’isolamento fiduciario per tutti i 14 giorni anche in caso di esito del tampone negativo.

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La questione delle discoteche è nazionale, non solo regionale. Sono state autorizzate in tutte le regioni italiane quelle all’aperto perché i dati epidemiologici lo consentivano ed inoltre sono state fissate regole severe. Le fotografie con assembramenti destano allarme ed è il tema che stiamo affrontando con tutti i presidenti in questo momento nella Conferenza delle Regioni insieme al Governo.

Io per primo voglio introdurre ulteriori misure di prevenzione. Perché è vero che sino ad oggi in Puglia non c’è nemmeno un caso Covid legato alle discoteche, ma adesso il virus sta riprendendo a circolare specialmente tra i giovani rientrati dalle vacanze all’estero e quindi dobbiamo prevedere ogni scenario. Vi terrò aggiornati.

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Da quando è iniziata l’emergenza ho la responsabilità di prendere decisioni molto importanti. Decisioni che implicano enormi responsabilità. L’unico modo è studiare tutti gli aspetti, insieme ad una squadra di lavoro fatta di persone esperte e di indiscussa professionalità. Si arriva a decidere qualcosa dopo ore di analisi e confronto anche con le altre regioni italiane. Da fine febbraio non abbiamo avuto un giorno di tregua. Continuiamo a lavorare h24 con l’unico obiettivo di prendere le decisioni giuste nei tempi giusti.

Di seguito la dichiarazione di Raffaele Fitto, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Puglia:

“Alla vigilia di Ferragosto e quindi del periodo clou per il Turismo, o almeno quello che è riuscito a ripartire dopo il lockdown e le restrizioni, scoppia il caos ordinanze made in Emiliano.

“Incredibilmente ieri sera, 11 agosto, alle 20.22 viene annunciata dal presidente della Regione su Facebook un’ordinanza che prevede la quarantena per tutti coloro che rientrano da Grecia, Malta e Spagna che per? entra in vigore oggi (quasi per dare il tempo a qualche fedelissimo di tornare subito ed evitare controlli e quarantena! Incredibile). Dopo quasi 24 ore di vero caos, con pugliesi in vacanza che sono andanti in tilt al pensiero di tornare a casa e doverci stare dentro per 2 settimane e altri in procinto di partire che hanno assaltato le agenzie viaggi per disdire… ecco che ne viene annunciata un’altra ordinanza dove pare che basterà fare un tampone entro 48 ore dall’arrivo. Si tratta di una toppa chiaramente peggiore dell’ordinanza: e se la persona al rientro è positiva e fa il tampone alla quarantottesima ora, nel frattempo quanti altri avrà infettato? Intanto, si attivino tutte le Asl, visto che finora solo alla Asl di Bari era possibile fare il tampone, mentre per le altre province bastava la segnalazione al medico curante.

‘Insomma siamo di fronte alla ‘Settimana di Ferragosto più pazza del Mondo’ che non è il titolo di un film da ridere (magari!) ma il senso della totale disorganizzazione e inadeguatezza di chi decide della salute e delle vacanze dei pugliesi come se fossero birilli di un bowling più da abbattere che da salvaguardare! Insomma, se scappi dai Cara o Hotspot non ti succede nulla, finisci in strutture non adeguate a misure anti-Covid, senza distanziamento e se ti riesce scappi per la Puglia indisturbato… mentre se vai in vacanza a Corfù sei un untore e devi stare a casa. Assurdo.

(immagine: tratta da commento di un lettore)