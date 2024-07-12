Caldo: Bari domani e domenica in codice arancione, oggi dodici città campione in codice rosso Ministero della Salute, bollettino ondate di calore

12 Luglio 2024
Di seguito il bollettino ondate di calore diffuso dal ministero della Salute:

Legenda: Livello 0 Livello 0Livello 1 Livello 1Livello 2 Livello 2Livello 3 Livello 3

Citta’ 12/07/2024 13/07/2024 14/07/2024
.ANCONA Livello3 Livello3 Livello3
.BARI Livello1 Livello2 Livello2
.BOLOGNA Livello3 Livello3 Livello3
.BOLZANO Livello0 Livello0 Livello1
.BRESCIA Livello1 Livello0 Livello0
.CAGLIARI Livello1 Livello1 Livello1
.CAMPOBASSO Livello3 Livello3 Livello3
.CATANIA Livello1 Livello1 Livello1
.CIVITAVECCHIA Livello1 Livello1 Livello1
.FIRENZE Livello3 Livello3 Livello3
.FROSINONE Livello3 Livello3 Livello3
.GENOVA Livello0 Livello0 Livello0
.LATINA Livello3 Livello3 Livello3
.MESSINA Livello1 Livello1 Livello1
.MILANO Livello1 Livello0 Livello0
.NAPOLI Livello0 Livello0 Livello1
.PALERMO Livello1 Livello1 Livello2
.PERUGIA Livello3 Livello3 Livello3
.PESCARA Livello3 Livello3 Livello3
.REGGIO CALABRIA Livello1 Livello1 Livello1
.RIETI Livello3 Livello3 Livello3
.ROMA Livello3 Livello3 Livello3
.TORINO Livello0 Livello0 Livello0
.TRIESTE Livello3 Livello1 Livello1
.VENEZIA Livello2 Livello1 Livello1
.VERONA Livello2 Livello1 Livello0
.VITERBO Livello3 Livello3 Livello3

* Per Bologna consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Emilia-Romagna (https://simc.arpae.it/servibollettino/bollettino_calore_bologna/)
** Per Torino consultare il bollettino emesso a cura dell’ARPA Piemonte (https://www.arpa.piemonte.it/rischi_naturali/boll/bollettino_calore_comune_torino.pdf)

 


