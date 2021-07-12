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Puglia: 253816 positivi a test corona virus, incremento di 19 rispetto a ieri Dall'inizio della pandemia. Dati diffusi dalla Regione

12 Luglio 2021
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Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano sulla base delle informazioni del direttore del dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, informa che oggi lunedì 12 luglio 2021 in Puglia, sono stati registrati 4.342 test per l’infezione da Covid-19 coronavirus e sono stati registrati 19 casi positivi: 3 in provincia di Bari, 2 in provincia di Brindisi, 2 nella provincia BAT, 9 in provincia di Lecce, 2 in provincia di Taranto, 1 caso di provincia di residenza non nota.

Sono stati registrati 2 decessi: 1 in provincia di Bari, 1 in provincia BAT.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati  2.741.375 test.

245.285 sono i pazienti guariti.

1.879 sono i casi attualmente positivi.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 253.816 così suddivisi:

95.283 nella Provincia di Bari;

25.616 nella Provincia di Bat;

19.854 nella Provincia di Brindisi;

45.210 nella Provincia di Foggia;

27.083 nella Provincia di Lecce;

39.576 nella Provincia di Taranto;

817  attribuiti a residenti fuori regione;

377 provincia di residenza non nota.

I Dipartimenti di prevenzione delle Asl hanno attivato tutte le procedure per l’acquisizione delle notizie anamnestiche ed epidemiologiche, finalizzate a rintracciare i contatti stretti.

Il bollettino epidemiologico Regione Puglia 12.7.2021 è disponibile al link: http://rpu.gl/my9HD

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


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