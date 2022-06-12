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6 Maggio 2026
Terremoto in Friuli, cinquanta anni: il disastro e la ricostruzione esemplare La sera del 6 maggio 1976 il sisma di magnitudo 6,5: quasi mille morti

Elezioni comunali: Puglia, affluenza ore 12 intorno al 20 per cento Si vota fino alle 23

12 Giugno 2022
Screenshot 20210826 151946

fonte: ministero dell’Interno 

BARI 11 su 11 19,08 20,54
ALBEROBELLO 18,63 18,35
BITONTO 20,16 20,26
CASSANO DELLE MURGE 18,22 20,48
CASTELLANA GROTTE 19,55 22,75
GIOVINAZZO 21,35 23,23
GRAVINA IN PUGLIA 20,00 21,35
MOLFETTA 19,29 20,37
POLIGNANO A MARE 16,65 19,28
SAMMICHELE DI BARI 15,53 15,99
SANTERAMO IN COLLE 16,69 17,17
TERLIZZI 18,57 23,00
BARLETTA-ANDRIA-TRANI 3 su 3 19,29 20,17
BARLETTA 19,27 21,17
CANOSA DI PUGLIA 18,45 17,86
SAN FERDINANDO DI PUGLIA 21,42 18,59
BRINDISI 1 su 1 18,54 22,74
SAN MICHELE SALENTINO 18,54 22,74
FOGGIA 12 su 12 19,03 21,13
CARPINO 12,12 24,19
CASTELLUCCIO DEI SAURI 27,07 20,62
CHIEUTI 21,21 22,42
ISCHITELLA 18,86 21,15
ISOLE TREMITI 21,22 34,13
MONTE SANT’ANGELO 19,64 18,33
MOTTA MONTECORVINO 20,63 20,17
ORSARA DI PUGLIA 16,90 17,49
RIGNANO GARGANICO 18,94 18,74
RODI GARGANICO 24,45 25,48
ROSETO VALFORTORE 8,06 15,40
STORNARA 22,86 27,65
LECCE 16 su 16 20,85 21,88
ARADEO 15,00 17,84
CASTRIGNANO DE’ GRECI 18,96 19,14
CASTRO 31,74 34,07
GALATINA 22,74 19,65
GALATONE 19,04 20,12
GUAGNANO 25,76 26,68
LEVERANO 18,69 21,33
MATINO (*) 19,21 18,43
MELENDUGNO 22,27 24,94
ORTELLE 21,59 21,71
OTRANTO 20,89 24,50
RUFFANO 17,89 20,82
SALICE SALENTINO 22,59 24,08
SAN CASSIANO (*) 21,17 23,42
SAN CESARIO DI LECCE 23,14 26,73
SCORRANO 22,94 23,58
TARANTO 7 su 7 17,76 18,78
CASTELLANETA 21,56 23,35
LEPORANO 20,78 19,99
MARTINA FRANCA 18,53 18,91
MOTTOLA 21,48 18,73
PALAGIANO 22,53 24,35
SAVA 19,63 22,85
TARANTO 16,24 17,51

 

 

 


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