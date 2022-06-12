fonte: ministero dell’Interno
|PUGLIA
|50 su 50
|18,95
|20,14
|BARI
|11 su 11
|19,08
|20,54
|ALBEROBELLO
|18,63
|18,35
|BITONTO
|20,16
|20,26
|CASSANO DELLE MURGE
|18,22
|20,48
|CASTELLANA GROTTE
|19,55
|22,75
|GIOVINAZZO
|21,35
|23,23
|GRAVINA IN PUGLIA
|20,00
|21,35
|MOLFETTA
|19,29
|20,37
|POLIGNANO A MARE
|16,65
|19,28
|SAMMICHELE DI BARI
|15,53
|15,99
|SANTERAMO IN COLLE
|16,69
|17,17
|TERLIZZI
|18,57
|23,00
|BARLETTA-ANDRIA-TRANI
|3 su 3
|19,29
|20,17
|BARLETTA
|19,27
|21,17
|CANOSA DI PUGLIA
|18,45
|17,86
|SAN FERDINANDO DI PUGLIA
|21,42
|18,59
|BRINDISI
|1 su 1
|18,54
|22,74
|SAN MICHELE SALENTINO
|18,54
|22,74
|FOGGIA
|12 su 12
|19,03
|21,13
|CARPINO
|12,12
|24,19
|CASTELLUCCIO DEI SAURI
|27,07
|20,62
|CHIEUTI
|21,21
|22,42
|ISCHITELLA
|18,86
|21,15
|ISOLE TREMITI
|21,22
|34,13
|MONTE SANT’ANGELO
|19,64
|18,33
|MOTTA MONTECORVINO
|20,63
|20,17
|ORSARA DI PUGLIA
|16,90
|17,49
|RIGNANO GARGANICO
|18,94
|18,74
|RODI GARGANICO
|24,45
|25,48
|ROSETO VALFORTORE
|8,06
|15,40
|STORNARA
|22,86
|27,65
|LECCE
|16 su 16
|20,85
|21,88
|ARADEO
|15,00
|17,84
|CASTRIGNANO DE’ GRECI
|18,96
|19,14
|CASTRO
|31,74
|34,07
|GALATINA
|22,74
|19,65
|GALATONE
|19,04
|20,12
|GUAGNANO
|25,76
|26,68
|LEVERANO
|18,69
|21,33
|MATINO (*)
|19,21
|18,43
|MELENDUGNO
|22,27
|24,94
|ORTELLE
|21,59
|21,71
|OTRANTO
|20,89
|24,50
|RUFFANO
|17,89
|20,82
|SALICE SALENTINO
|22,59
|24,08
|SAN CASSIANO (*)
|21,17
|23,42
|SAN CESARIO DI LECCE
|23,14
|26,73
|SCORRANO
|22,94
|23,58
|TARANTO
|7 su 7
|17,76
|18,78
|CASTELLANETA
|21,56
|23,35
|LEPORANO
|20,78
|19,99
|MARTINA FRANCA
|18,53
|18,91
|MOTTOLA
|21,48
|18,73
|PALAGIANO
|22,53
|24,35
|SAVA
|19,63
|22,85
|TARANTO
|16,24
|17,51