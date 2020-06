Tweet di Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia:

Al momento i contagi sfiorano lo zero. Siamo in grado di gestire il flusso turistico in sicurezza. Voglio rassicurare i turisti che stanno scegliendo la nostra Regione, ma anche tutti i pugliesi. La vacanza in Puglia sarà bella e sicura, come sempre.

(foto: isole Tremiti, di Valerio Sorci)