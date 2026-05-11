Di seguito il comunicato:

L’assemblea dei soci di Deco Industrie ha approvato il bilancio consolidato 2025, confermando la solidità e il percorso di crescita del gruppo cooperativo romagnolo attivo nei settori alimentare, detergenza casa, cura della persona e cosmetica.

Nel corso della stessa assemblea si è rinnovato il CDA che ha confermato per il triennio 2026-2028 Antonio Campri come Presidente e nominato Paolo Cristofori (già DG di Fruttagel di cui manterrà il ruolo), Direttore Generale. Fabbrino continuerà nel ruolo di Amministratore Delegato con deleghe alla pianificazione strategica fino a fine anno.

Il gruppo, nato nel 1951 e oggi presente con stabilimenti produttivi tra Ravenna e Bagnacavallo, Forlì, Imola, Bondeno e Noale, chiude l’esercizio con ricavi consolidati pari a 253 milioni di euro, in crescita rispetto ai 229 milioni del 2024. Il margine operativo lordo consolidato si attesta a 16,9 milioni di euro, mentre il patrimonio netto sale a circa 88,5 milioni di euro.

Un risultato che consolida il ruolo di Deco Industrie come una delle principali realtà industriali cooperative italiane nel largo consumo, capace di servire ogni giorno oltre un milione di consumatori attraverso marchi propri e produzioni per le principali insegne della distribuzione nazionale e per importanti multinazionali del settore.

Nel corso del 2025 il gruppo ha proseguito il proprio percorso di sviluppo industriale, anche grazie al consolidamento dell’acquisizione dello stabilimento di Noale (Venezia).

Il bilancio evidenzia inoltre investimenti industriali in crescita, una riduzione dell’indebitamento bancario e un incremento della liquidità disponibile, elementi che confermano la solidità patrimoniale e finanziaria del gruppo.

“Oggi per me – dichiara Fabbrino (nella foto accanto è a sinistra, con Campri, Gamberini, Cristofori, Lucchi e Bagnari, ndr.) – è un giorno molto importante in quanto è la mia ultima assemblea in questa veste. Resterò in CdA ma con diverso ruolo. Il gruppo Deco Industrie è una realtà che nel corso di questi ultimi quattro anni ha visto una crescita importante di fatturato che è stata affiancata da un importante consolidamento finanziario (PFN trascurabile), notevole rafforzamento del patrimonio e una forte creazione di valore. Per un cooperatore è importante ciò che lascia a chi verrà dopo di lui e oggi possiamo certamente affermare che Deco Industrie è una realtà che gode di ottima salute e può guardare al futuro con serenità e visione”.

“La cooperativa che presiedo – dichiara Campri – ha a cuore il dialogo interno e il rapporto col territorio che la ospita. Numerose sono le attività sociali che ogni anno poniamo in essere, così come molte sono le risorse che destiniamo a eventi culturali e sportivi che sosteniamo. È un modo di prenderci cura di chi lavora con noi e anche di chi abita i territori in cui lavoriamo. Deco Industrie è una realtà vivace e in crescita e lo dimostra, un dato su tutti: il benvenuto che abbiamo dato oggi ai sedici nuovi soci entrati”.

Deco Industrie opera oggi attraverso diversi poli produttivi specializzati: detergenza casa e persona a Bagnacavallo e Imola, biscotti e prodotti da forno a Ravenna e Bondeno, pani e piadine a Forlì, oltre alle produzioni cosmetiche nello stabilimento veneto di Noale.

Tra i marchi del gruppo figurano, tra gli altri, Scala, Green Emotion, Casachiara, Pineta, Fornobuono, Fornai & Pasticceri e Saltari.

In un contesto economico internazionale ancora caratterizzato da incertezza, aumento dei costi e tensioni geopolitiche, Deco Industrie conferma quindi la propria capacità di investire, innovare e mantenere competitività sui mercati, puntando su qualità, sostenibilità e sviluppo industriale.

All’assemblea erano presenti: Matteo Giacomoni (Sindaco di Bagnacavallo), Mirko Bagnari (responsabile di settore per Legacoop Romagna), Lorenzo Cottignoli (presidente della Federazione delle Cooperative), Paolo Lucchi (presidente Legacoop Romagna), Daniele Montroni (presidente di Legacoop Emilia-Romagna) e Simone Gamberini (presidente Legacoop nazionale).