Andrea Pellegrino, 29 anni. Tennista di Bisceglie. È arrivato agli ottavi di finale degli Internazionali d’Italia, a Roma. Oggi alle 15, sul campo centrale del Foro Italico, affronta Jannik Sinner in un derby italiano che in Puglia ha un doppio motivo di orgoglio. E a Bisceglie in particolare.

Di seguito il comunicato:

Mentre il Foro Italico trema per le sue imprese sulla terra rossa, c’è un mondo che esulta con particolare orgoglio: quello della scuola. Andrea Pellegrino non è solo l’orgoglio sportivo di Bisceglie, ma è anche il figlio di due stimati insegnanti, un dettaglio che aggiunge un valore educativo profondo alla sua ascesa nel tennis mondiale. Il Valore della Disciplina. Crescere in una famiglia di docenti ha forgiato il carattere del tennista pugliese. Dietro il suo rovescio solido e la sua tenuta mentale nei momenti critici, si scorge l’impronta di un’educazione basata sulla costanza, sul rispetto delle regole e sul sacrificio. “La scuola e lo sport parlano la stessa lingua: quella dell’impegno quotidiano per raggiungere un obiettivo,” commentano alcuni colleghi dei genitori tra i corridoi degli istituti biscegliesi. Un Modello per gli Studenti. Oggi Andrea è diventato, suo malgrado, una “lezione vivente” per migliaia di studenti. La sua storia insegna che: La resilienza paga: Dopo anni trascorsi a lottare nel circuito Challenger, non ha mai smesso di studiare il gioco e migliorare. Le radici sono importanti: Nonostante i palcoscenici internazionali, il legame con la sua famiglia e i valori trasmessi dai genitori restano il suo porto sicuro. L’umiltà è la chiave: Nonostante il clamore degli Internazionali, Andrea mantiene quella compostezza tipica di chi sa che ogni traguardo è un punto di partenza. Una Festa per l’Intera Comunità Educativa. La notizia del suo approdo agli ottavi di finale ha fatto rapidamente il giro delle chat dei docenti e dei gruppi scolastici. Per i suoi genitori, vedere il figlio trionfare a Roma non è solo un successo sportivo, ma la promozione più bella dopo una vita dedicata alla formazione dei giovani. Il match contro Jannik Sinner non sarà quindi solo una sfida tra campioni, ma un momento di festa per tutta la Bisceglie scolastica, che vede in Andrea l’esempio perfetto di come la “buona scuola” possa produrre eccellenze in ogni campo della vita.