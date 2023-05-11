Di seguito il comunicato:



DEPENDENCE DAY – Il Teatro contro ogni forma di dipendenza

Progetto atto a sensibilizzare il pubblico, attraverso spettacoli e laboratori, riguardo la tematica delle nuove dipendenze

presenta

“A parte me” di e con Vanessa Korn

Direzione artistica e coordinamento della rassegna di Marco Bellocchio

Intervento strategico per la promozione e formazione del pubblico “Va’ Dove Ti Porta Il Teatro” inserito nell’ambito delle “Azioni di Valorizzazione della cultura e della creatività territoriale” realizzate a valere sulle risorse FSC Puglia 2014 – 2020 – Patto per la Puglia, Area di Intervento IV, della Regione Puglia coordinato dal Teatro Pubblico Pugliese.

Venerdì 12 maggio alle ore 20:45, presso il Piccolo Teatro Valerio Cappelli di Martina Franca, terzo appuntamento con la rassegna “Dependence Day – Il Teatro contro ogni forma di dipendenza” con lo spettacolo sulle relazioni tossiche e la violenza di genere “A parte me” di e con Vanessa Korn, per la regia di Marco Bellocchio.

A parte me

Venerdì 12 maggio, ore 20:45

Produzione: Associazione Culturale DEDALUS, Magenta (MI)

Regia di Marco Bellocchio e Vanessa Korn

Con Vanessa Korn



SINOSSI Questo monologo è in realtà un dialogo. Un dialogo tra una donna e il suo corpo, in cui si mescolano le narrazioni del corpo femminile che in ogni parte del mondo, da millenni, vengono prodotte. Chirurgia plastica, mutilazioni genitali, estetica televisiva ed altre pratiche culturali sono qui evocate nella loro forza condizionante, che agisce sulla libertà delle donne, influenzando anche la loro immagine di sé. Con Vanessa Korn sul palcoscenico si ride, si piange e si riflette sui “fondamentali” della vita: la maternità, l’autostima, l’identità, e soprattutto, l’amore. L’amore di cui avremmo bisogno, l’amore che cerchiamo, l’amore che calpestiamo e l’amore che sappiamo donare.

“Dependence Day – Il Teatro contro ogni forma di dipendenza” è una serie di spettacoli che nasce dalla necessità di sensibilizzare il pubblico, più e meno giovane, al tema delle dipendenze, individuando oltre alle forme cosiddette classiche come la droga, il tabagismo e l’alcolismo, anche la tecnologia, intesa come rapporto patologico dell’individuo con i nuovi mezzi tecnologici, la ludopatia, che coinvolge in maniera preoccupante una grossa fetta di popolazione, e le dipendenze affettive, derivanti da relazioni tossiche e che troppo spesso sfociano in violenza di genere.

Info e prenotazioni: rassegna. dependenceday@gmail.com



+39 3880140887 (dalle ore 15 alle 20)

Progetto patrocinato da:

Comune di Martina Franca

Fondazione Paolo Grassi

ASL – Azienda Sanitaria Locale della provincia di Taranto

Produzione e organizzazione a cura di Associazione Teatrale URTeatro