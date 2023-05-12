Elezioni comunali 2023 all’ultimo atto prima del voto. Ultimo giorno di campagna elettorale, domani giornata di silenzio. Urne aperte domenica 14 dalle 7 alle 23 e lunedì 15 maggio dalle 7 alle 15 per le elezioni in 759 Comuni italiani fra cui 51 in Puglia.
Legenda: fra parentesi i candidati sindaci in ordine alfabetico
Città metropolitana di Bari
Acquaviva delle Fonti (Rossella Giorgio, Marco Lenoci, Francesco Pistilli, Francesca Pietroforte)
Altamura (Donato Laborante, Michele Loporcaro, Giovanni Moramarco, Antonio Petronella, Carlo Vulpio)
Casamassima (Domenica detta Nica Ferri, Giuseppe Nitti)
Mola di Bari (Francesco Brunetti, Giuseppe Colonna, Michele Daniele, Giangrazio Di Rutigliano, Maurizio Lattaruli)
Monopoli (Angelo Annese, Pietro Brescia, Paolo Comes, Angelo Papio)
Noci (Paolo Conforti, Francesco Intini, Anna Martellotta, Fortunato Mezzapesa)
Poggiorsini (Michele Armienti, Pietro Picerno)
Toritto (Pasquale Regina, Dionisio detto Dino Rotunno)
Valenzano (Tonio De Nicolò, Michele Filipponio, Maria Morisco, Giampaolo Romanazzi)
Provincia di Barletta-Andria-Trani
Bisceglie (Angelantonio Angarano, Vittorio Fata, Francesco Napolitano, Francesco Spina)
Margherita di Savoia (Salvatore Forte, Grazia Gallotta, Bernardo Lodispoto)
Provincia di Brindisi
Brindisi (Roberto Fusco, Pasquale Luperti, Giuseppe Marchionna, Riccardo Rossi)
Carovigno (Salvatore Ancora, Massimo Lanzilotti, Francesco Lotesoriere, Vincenzo Radisi)
Francavilla Fontana (Antonello Denuzzo, Michele Iaia, Maria Passaro)
Oria (Attilio Ardito, Cosimo Ferretti, Alfonso Panzetta, Cosimo Pomarico)
Ostuni (Antonella Palmisano, Angelo Pomes)
San Donaci (Giancarlo Miccoli, Marcello Pennetta)
San Pietro Vernotico (Maria Lucia Argentieri, Pasquale Rizzo)
Torre Santa Susanna (Vita Calò, Michele Saccomanno)
Provincia di Foggia
Anzano di Puglia (Paolo Lavanga, Michelantonio Marciello)
Ascoli Satriano (Laura Flagella, Angelo Infante, Maria Teresa Perrino, Donato Ruscigno, Luigi Sarcone)
Bovino (Alberto Casoria, Enzo Nunno, Stefania Russo)
Carapelle (Umberto Di Michele, Luigi Marasco)
Castelluccio Valmaggoore (Debora Falco, Pasquale Marchese)
Faeto (Francesco Carosielli, Michele Pavia)
Peschici (Luigi D’Arenzo, Francesco Tavaglione)
Pietramontecorvino (Raimondo Giallella, Domenico Zuppa)
San Marco la Catola (Paolo De Martiniis, Luigi Piacquadio)
San Paolo di Civitate (Francesco Marino, Generoso Perna, Costantino Rubino, Fernanda Vocino)
Vico del Gargano (Antonio Catenazzo, Angelo Fiorentino, Raffaele Sciscio)
Provincia di Lecce
Alezio (Andrea Barone, Vincenzo Romano)
Giurdignano (Donato Fanciullo, Monica Gravante)
Montesano Salentino (Giuseppe Maglie, Massimo Maglie)
Otranto (Francesco Bruni, Lavinia Puzzovio)
Salve (Simona Conte, Francesco Villanova)
San Donato di Lecce (Alessandro Quarta, Donato Tanieli)
Sannicola (Giuseppe Nocera, Graziano Scorrano)
Santa Cesarea Terme (Pasquale Bleve, Claudio Mangia)
Spongano (Mauro Polimeno, Luigi Rizzello)
Squinzano (Andrea Andresani, Giovanni Marra, Mario Pede, Andrea Pulli)
Surbo (Filomena D’Antini, Martina Gentile, Pasquale Paladini, Oronzo Tria)
Veglie (Rosaria De Bartolomeo, Giuseppe Landolfo)
Vernole (Mauro De Carlo, Ferdinando Pedaci)
Provincia di Taranto
Castellaneta (Francesca Arrè, Giovanni Di Pippa)
Crispiano (Fortunato Costantino, Luca Lopomo, Sabrina Pontrelli)
Lizzano (Antonietta D’oria, Lucia Palombella)
Monteiasi (Cosimo Ciura, Antonio Fasciano, Giampiero Strusi)
Palagianello (Maria Rosaria Borracci, Giuseppe Gaspare, Vito Vetrano)
Pulsano (Pietro D’Alfonso, Antonella De Marco, Cataldo Guzzone, Francesco Marra, Francesco Vetrano)
Roccaforzata (Antonio Nicola Galeone, Michelangelo Serio)
San Marzano di San Giuseppe (Antonietta Cotugno, Francesco Leo)