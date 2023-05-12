rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Amministrative: finisce la campagna elettorale anche in 51 Comuni pugliesi ELENCO Domenica e lunedì al voto, eventuali ballottaggi 28-29 maggio

12 Maggio 2023
Screenshot 20210826 151946

Elezioni comunali 2023 all’ultimo atto prima del voto. Ultimo giorno di campagna elettorale, domani giornata di silenzio. Urne aperte domenica 14 dalle 7 alle 23 e lunedì 15 maggio dalle 7 alle 15 per le elezioni in 759 Comuni italiani fra cui 51 in Puglia.

Legenda: fra parentesi i candidati sindaci in ordine alfabetico

Città metropolitana di Bari

Acquaviva delle Fonti (Rossella Giorgio, Marco Lenoci, Francesco Pistilli, Francesca Pietroforte)

Altamura (Donato Laborante, Michele Loporcaro, Giovanni Moramarco, Antonio Petronella, Carlo Vulpio)

Casamassima (Domenica detta Nica Ferri, Giuseppe Nitti)

Mola di Bari (Francesco Brunetti, Giuseppe Colonna, Michele Daniele, Giangrazio Di Rutigliano, Maurizio Lattaruli)

Monopoli (Angelo Annese, Pietro Brescia, Paolo Comes, Angelo Papio)

Noci (Paolo Conforti, Francesco Intini, Anna Martellotta, Fortunato Mezzapesa)

Poggiorsini (Michele Armienti, Pietro Picerno)

Toritto (Pasquale Regina, Dionisio detto Dino Rotunno)

Valenzano (Tonio De Nicolò, Michele Filipponio, Maria Morisco, Giampaolo Romanazzi)

 

Provincia di Barletta-Andria-Trani

Bisceglie (Angelantonio Angarano, Vittorio Fata, Francesco Napolitano, Francesco Spina)

Margherita di Savoia (Salvatore Forte, Grazia Gallotta, Bernardo Lodispoto)

 

Provincia di Brindisi

Brindisi (Roberto Fusco, Pasquale Luperti, Giuseppe Marchionna, Riccardo Rossi)

Carovigno (Salvatore Ancora, Massimo Lanzilotti, Francesco Lotesoriere, Vincenzo Radisi)

Francavilla Fontana (Antonello Denuzzo, Michele Iaia, Maria Passaro)

Oria (Attilio Ardito, Cosimo Ferretti, Alfonso Panzetta, Cosimo Pomarico)

Ostuni (Antonella Palmisano, Angelo Pomes)

San Donaci (Giancarlo Miccoli, Marcello Pennetta)

San Pietro Vernotico (Maria Lucia Argentieri, Pasquale Rizzo)

Torre Santa Susanna (Vita Calò, Michele Saccomanno)

 

Provincia di Foggia

Anzano di Puglia (Paolo Lavanga, Michelantonio Marciello)

Ascoli Satriano (Laura Flagella, Angelo Infante, Maria Teresa Perrino, Donato Ruscigno, Luigi Sarcone)

Bovino (Alberto Casoria, Enzo Nunno, Stefania Russo)

Carapelle (Umberto Di Michele, Luigi Marasco)

Castelluccio Valmaggoore (Debora Falco, Pasquale Marchese)

Faeto (Francesco Carosielli, Michele Pavia)

Peschici (Luigi D’Arenzo, Francesco Tavaglione)

Pietramontecorvino (Raimondo Giallella, Domenico Zuppa)

San Marco la Catola (Paolo De Martiniis, Luigi Piacquadio)

San Paolo di Civitate (Francesco Marino, Generoso Perna, Costantino Rubino, Fernanda Vocino)

Vico del Gargano (Antonio Catenazzo, Angelo Fiorentino, Raffaele Sciscio)

 

Provincia di Lecce

Alezio (Andrea Barone, Vincenzo Romano)

Giurdignano (Donato Fanciullo, Monica Gravante)

Montesano Salentino (Giuseppe Maglie, Massimo Maglie)

Otranto (Francesco Bruni, Lavinia Puzzovio)

Salve (Simona Conte, Francesco Villanova)

San Donato di Lecce (Alessandro Quarta, Donato Tanieli)

Sannicola (Giuseppe Nocera, Graziano Scorrano)

Santa Cesarea Terme (Pasquale Bleve, Claudio Mangia)

Spongano (Mauro Polimeno, Luigi Rizzello)

Squinzano (Andrea Andresani, Giovanni Marra, Mario Pede, Andrea Pulli)

Surbo (Filomena D’Antini, Martina Gentile, Pasquale Paladini, Oronzo Tria)

Veglie (Rosaria De Bartolomeo, Giuseppe Landolfo)

Vernole (Mauro De Carlo, Ferdinando Pedaci)

 

Provincia di Taranto

Castellaneta (Francesca Arrè, Giovanni Di Pippa)

Crispiano (Fortunato Costantino, Luca Lopomo, Sabrina Pontrelli)

Lizzano (Antonietta D’oria, Lucia Palombella)

Monteiasi (Cosimo Ciura, Antonio Fasciano, Giampiero Strusi)

Palagianello (Maria Rosaria Borracci, Giuseppe Gaspare, Vito Vetrano)

Pulsano (Pietro D’Alfonso, Antonella De Marco, Cataldo Guzzone, Francesco Marra, Francesco Vetrano)

Roccaforzata (Antonio Nicola Galeone, Michelangelo Serio)

San Marzano di San Giuseppe (Antonietta Cotugno, Francesco Leo)

 

 

 

 

 

 

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

Screenshot 20220828 213417

Pisa-Lecce 1-2 Calcio serie A

Messenger creation D08F5EB9 48C0 48EB 9900 E4039F6F9657

“Il diavolo veste Prada 2”: i dolci del film sono di un pasticciere salentino, ora famoso nel mondo I pasticciotti di Adolfo Stefanelli, di Casarano, trapiantato a Milano: anche il professore gli ha portato bene

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione