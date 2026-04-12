È l’undicesimo giorno di ricerche. Domenico Racanati, 53 anni, di Bisceglie, è disperso a causa del crollo del ponte stradale sulla statale 16 in territorio di Montenero di Bisaccia. Anche i sub dei pompieri e i militari della Guardia costiera sono impegnati nel cercare, tra il fiume e i detriti del disastroso cedimento. Ma a parte la targa dell’automobile e il parafango, finora non è stato rinvenuto nulla.

In quella zona, come per gran parte del Molise, oggi codice arancione per rischio idrogeologico.

(foto: tratta da tweet dei vigili del fuoco)