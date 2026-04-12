rendimentogold

basilepiccolo

Fritrak - Trasporto acqua

1 Maggio 2026
Lavoro: in Puglia “le prospettive sull’occupazione non sono rosee”, retribuzioni “estremamente basse” ma non solo Report Aforisma
1 Maggio 2026
Festa dei Lavoratori: dalla memoria all’azione per un lavoro più sicuro Primo Maggio

Ricerche del 53enne pugliese disperso nel crollo del ponte in Molise: impegnati anche sub e Guardia costiera Domenico Racanati, di Bisceglie. Oggi allerta arancione in gran parte della regione per rischio idrogeologico

12 Aprile 2026
HFYQnusagAAuI4e

È l’undicesimo giorno di ricerche. Domenico Racanati, 53 anni, di Bisceglie, è disperso a causa del crollo del ponte stradale sulla statale 16 in territorio di Montenero di Bisaccia. Anche i sub dei pompieri e i militari della Guardia costiera sono impegnati nel cercare, tra il fiume e i detriti del disastroso cedimento. Ma a parte la targa dell’automobile e il parafango, finora non è stato rinvenuto nulla.

In quella zona, come per gran parte del Molise, oggi codice arancione per rischio idrogeologico.

(foto: tratta da tweet dei vigili del fuoco)

 

 


Fritrak - Trasporto acqua




Articoli correlati

carabinieri notte

Bisceglie: 62enne ucciso a colpi di pistola nel ristorante Omicidio in serata, non escluso l'errore di persona

IMG 20200109 164416

Sogliano Cavour: incendio in casa, morta anziana Causa accidentale da dettagliare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Noi Notizie quotidiano indipendente, registrazione 4/2018 del Tribunale di Taranto. Edito da Agostino Quero. Direttore Responsabile: Agostino Quero
Per segnalazioni e comunicazioni: redazione@noinotizie.it. Per la pubblicità contattare: info@noinotizie.it. Chi siamo - Contatti - Privacy Policy
ELEZIONI-REFERENDUM 20/21 settembre 2020 codice di autoregolamentazione