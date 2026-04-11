Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori:

Non solo uno spettacolo, una dichiarazione, un gesto, una catastrofe annunciata. Ma molto, molto divertente. Eleazaro Rossi, comico e conduttore televisivo noto per lo stile diretto e provocatorio approda sul palco del Teatro Nuovo.

Domenica 12 aprile (sipario alle 21) in scena “Kamikaze”, il suo nuovo, irriverente spettacolo di stand-up comedy, la cui gestazione – si legge in una divertente nota di presentazione – non è stata facile:

“Per scrivere Kamikaze, Eleazaro Rossi ha compiuto un viaggio spirituale e ferroviario fino a Cividale del Friuli. Lì, ospite dell’Albergo Cividale (3 stelle, mezza pensione), ha trascorso alcune settimane a guardare il vuoto, ascoltare il silenzio, e cercare di capire se il problema fosse lui o il mondo. Alla fine, come spesso accade, la risposta è stata: entrambi.

Kamikaze è il suo undicesimo monologo comico. Una parola sola non basta. Due nemmeno. È uno spettacolo che non si lascia riassumere che non vuole essere spiegato, anzi si sottrae a ogni tentativo di promozione tranne questo. Durante lo spettacolo si parla, tra le altre cose, della vita, della morte e il mondo. I giornalisti che devastano i buffet delle convention come se fossero reduci da trent’anni di digiuno e come se le tartine fossero l’ultima possibilità di salvezza per l’umanità. Gli stessi giornalisti che pongono domande ai comici come se non avessero mai parlato con un essere umano prima (“Ma lei a scuola era un po’ monello?”).

I sensi di colpa, le famiglie distrutte, l’ineluttabile trappola del capitalismo e il desiderio segreto che un infarto possa porre fine a tutto. I nonni volontari davanti alle scuole. E, ovviamente, anche cose che non si possono dire qui perché il teatro ha ancora una reputazione da difendere.

Biografia (più o meno ufficiale)

Eleazaro Rossi inizia a suonare il pianoforte a tre anni. A sedici è primo corno francese alla National Orchestra di Sidney. Poi un incidente in barca gli cambia la vita: perde le falangi, smette di suonare, ma continua a insegnare solfeggio al Liceo Musicale di Meldola. Passa quindi alla fotografia: alcuni suoi ritratti sono esposti al MoMA, accanto a maestri come Karl Blossfeldt, August Sander e Alfred Molina (che però è un attore). Infine approda alla stand-up comedy, perché l’arte è una malattia cronica e spesso si manifesta nei modi più imprevedibili. Dal 2022 è uno dei volti de Le Iene (insieme a Max Angioni, Nathan Kiboba e una donna). Ha vinto il Premio Satira Forte dei Marmi, il Satira Cesenatico e il Globo d’Oro del Cabaret di Porto Recanati.

Organizzazione Aurora Eventi

Biglietti: https://auroraeventi.net/eventi-in-programma/?_sft_artista=eleazaro-rossi. Info: 080.840.73.13