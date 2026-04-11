Visto nel cinema Verdi di Martina Franca.
Pierfrancesco Diliberto aveva scritto un libro, “Che Dio perdona a tutti”. A distanza di otto anni ne ha tratto un film.
Quanto può essere condizionante in un rapporto d’amore la fede portata all’eccesso? E cosa può essere unificante’ I dolci per esempio. Storia ambientata in Sicilia, fatta di bellezze di territorio, bravura dei protagonisti a partire da Giusy Buscemi, Pif stesso, Francesco Scianna (ricordate Baària?) della cultura di quella stupenda regione. E un omaggio al papa che Pif incontrò. Film bello, molto divertente in alcuni brani, significativo.
Risultato: avevo una foto di un’udienza del papa, da quattro anni era lì pronta per una cornice mai fatta. L’ho portata a fare incorniciare.