Di seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia:
Domenica 12 aprile, in occasione della Giornata della Costa, istituita con Legge Regionale Puglia n. 15 del 9 aprile 2024, Regione Puglia ha organizzato un fitto programma di eventi lungo tutto il litorale regionale.
Per l’occasione l’assessora regionale con deleghe al Paesaggio e Costa, Marina Leuzzi, il 12 aprile alle ore 9.30, si recherà presso la spiaggia Le Cesine a Vernole (Le) per assistere alla liberazione di una tartaruga. A seguire, alle ore 11.00, si sposterà a Frigole (Le), per l’8° edizione di “A pesca di plastica”, per partecipare alla pulizia della spiaggia (in allegato la locandina dell’evento).
Alle ore 10.00 l’assessora all’Ambiente e Clima della Regione Puglia, Debora Ciliento, parteciperà all’evento “Beach clean up” a Trani, sulla spiaggia dello Scoglio di Frisio (Bar 4M).
L’assessore regionale al Welfare, Cristian Casili, sempre domenica 12 aprile, sarà a Gallipoli (Le) alle ore 9.30 per l’evento “Confidenza con la costa”, un tour esplorativo con Guida Ambientale di Legambiente Circolo gallipolino. Dalla foce del canale dei Samari fino alla spiaggia dei Foggi, Parco Naturale Regionale di Punta Pizzo.
A seguire, alle ore 10.30, si recherà sul lungomare San foca a Marina di Melendugno per l’evento “C’è costa per te”.
Gli eventi, consultabili attraverso la mappa interattiva, sono disponibili al link https://www.regione.puglia.it/web/istituzione-e-partecipazione/mappa-giornata-della-costa-2026