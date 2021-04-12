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Taranto: pm positiva al test corona virus scrive ad Emiliano, “abbandonata” se non fosse per uno specialista Ida Perrone: focolaio in ufficio, sei casi

12 Aprile 2021
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Ida Perrone, pm a Taranto, ha mandato nei giorni scorsi tramite il social network un messaggio a Michele Emiliano, presidente della Regione Puglia.

Iniziamo dalla fine e cioè alla richiesta a se stessa e al presidente, “che succede?”. Preceduto, ciò, dalla descrizione della condizione: la giudice positiva a test corona virus, in ufficio sei casi, “un focolaio” da giorni. Eppure, al lavoro, “non si chiude e non si va in smart working”. Eppure, la difficoltà a reperire il medico di base e, a parte il contatto con una “eccellente medico del lavoro” al triage che l’ha contattata, un sistema che la fa sentire “abbandonata a me stessa se non fosse per un professionista specialista”. Inoltre alcune considerazioni sulla situazione della pandemia che in sostanza, nel territorio, non regredisce. Che succede, appunto.

 


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