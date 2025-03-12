Di seguito il comunicato:

Martedì 11 marzo 2025 gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado dell’Istituto Comprensivo di Statale Giovanni XXIII di Martina Franca hanno incontrato una rappresentanza della Polizia Penitenziaria.

L’iniziativa, che si colloca all’interno di un progetto che mira alla promozione della “cultura della legalità”, vedrà, alternarsi, nei prossimi mesi, i rappresentanti altre Forze di Polizia presenti sul territorio.

All’appuntamento era presente un ispettore in servizio al Nucleo Investigativo Regionale di Bari, che è uno dei reparti di eccellenza della Polizia penitenziaria sul fronte del contrasto alla criminalità organizzata e al terrorismo.

L’iniziativa, fortemente promossa dal dirigente scolastico Dottoressa Grazia Convertini, dai referenti alla Legalità Prof.ssa Toma Lucia e Prof. Sozio Pasquale e da tutto il corpo docente, ha visto la partecipazione di circa 40 alunni che si sono alternati, nel corso della mattinata, in una serie di incontri e dibattiti sul tema della “legalità” e sull’importante ruolo degli uomini e delle donne della Polizia penitenziaria nel contrasto alle mafie.

L’incontro è stata un’occasione di confronto per gli studenti che hanno avuto modo di approfondire alcune tematiche afferenti alla funzione delle regole nella vita sociale, ai valori della democrazia, all’esercizio dei diritti e dei doveri di ogni cittadino e al disvalore sociale delle azioni delittuose.

Ampio spazio è stato dato alle conseguenze giuridiche di chi viola le norme penali, alla privazione della libertà personale e alla vita all’interno degli Istituti di pena.

Al termine dell’incontro gli alunni hanno avuto la possibilità di porre delle domande e soddisfare le loro curiosità, mostrando molto interesse per il lavoro della Polizia penitenziaria.

L’incontro è stato una preziosa opportunità per responsabilizzare gli studenti e renderli più consapevoli delle proprie azioni, perché la legalità si trova anche nei piccoli gesti quotidiani.

Parte dell’incontro è stata dedicata alla memoria dei Giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino, deceduti per mano della mafia nel maggio e nel luglio del 1992.

Grazie alla disponibilità e alla preziosa collaborazione offerta dal Provveditore dell’Amministrazione Penitenziaria del Distretto di Puglia e Basilicata, dottor Carlo Berdini, gli incontri proseguiranno anche nei prossimi mesi e vedranno il coinvolgimento delle altre specialità del Corpo di Polizia Penitenziaria.